Goleada Robur contro l’Under 17

Niente partitella per Buschiazzo, Da Silva, Campagnacci e Boateng

"Foto tratta dal sito della Robur"

SIENA. Allenamento all’Acquacalda con l’Under 17 di mister Voria per la Robur Siena. Si sono giocati due tempi da 45 minuti, 13-0 il risultato finale per la prima squadra.

Nel primo tempo mister Dal Canto ha schierato Saloni tra i pali, in difesa Oukhadda, Romagnoli, D’Ambrosio, e Panizzi, a centrocampo Icardi, Gerli ed Arrigoni, con Andreoli sulla trequarti alle spalle di Sparacello e Cesarini. 5-0 il parziale, sono andati a segno Sparacello, e poi Arrigoni e Cesarini con una doppietta a testa. Nella seconda frazione bianconeri in campo con Confente in porta, Lombardo, Romei, Romagnoli e Migliorelli in difesa, Icardi, Argento e Vassallo a centrocampo con D’Auria alle spalle di Guidone e Guberti. 8-0 il parziale, in gol Vassallo e Guberti con una doppietta, D’Auria con una tripletta e Guidone.

Differenziato programmato per Buschiazzo e Da Silva, terapie per Campagnacci e Boateng. La squadra tornerà ad allenarsi martedì pomeriggio all’Acquacalda.