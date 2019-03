Fedelissimi: il 29 marzo la consegna del premio Robur

Il club ha deciso di assegnarlo ad Anna Durio

SIENA. Venerdì 29 marzo., durante una conviviale che si terrà presso la Sede del Siena Club Fedelissimi, verrà consegnato ad Anna Durio, il Premio Robur 2018, giunto alla sua 17^ edizione.

L’importante riconoscimento è stato attribuito all’unanimità, alla presidente della Robur, per l’impegno profuso, per aver combattuto contro le ingiustizie perpetrate ai danni della società e per aver portato in alto il nome della società. Daniele Magrini traccerà un ritratto di Anna Durio.

Alla conviviale saranno presenti numerosi ospiti che, assieme ai tifosi, contribuiranno a rendere omaggio ad una persona che si è meritata sul campo, con i fatti, la riconoscenza e l’apprezzamento.