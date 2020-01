Doppio Guidone e la Robur passa a Olbia

I bianconeri tornano a vincere dopo lo stop di Carrara

"Foto tratta dal sito della Robur"

Olbia-Robur Siena 1-2

Olbia (3-5-2): Aresti; Pisano (41’st Verde), Gozzi, La Rosa; Demarcus (19’ st Mastino), Lella, Giandonato, Biancu (29’st Zugaro), Pitzalis (29’st Cocco); Ogunseye, Parigi. A disp. Van der Want, Crosta, Dalla Bernardina, Altare, Belloni. All. O. Brevi

Robur Siena (4-3-1-2): Confente; Oukhadda (1’ st Lombardo), D’Ambrosio, Baroni (40’ pt Buschiazzo), Panizzi; Vassallo (37’ st Migliorelli), Arrigoni, Da Silva (15’ st Icardi); Campagnacci (37’ st Serrotti); Guidone, D’Auria. A disp. Ferrari, Marcocci, Romagnoli, Gerli, Andreoli, Ortolini, Cesarini. All. Dal Canto

Arbitro: Daniele Perenzoni di Rovereto (Assistenti: Fabio Mattia Festa di Avellino e Rosario Caso di Nocera Inferiore)

Marcatori: 9′ pt Guidone, 14′ pt Ogunseye; 17′ st Guidone

Ammoniti: Vassallo, Ogunseye, Panizzi, D’Auria, Arrigoni, Brevi (allenatore Olbia), Icardi

Recupero: 1′ e 4′

OLBIA. La Robur Siena torna a vincere con il successo 1-2 sul campo dell’Olbia. La doppietta di Guidone regala i tre punti alla squadra di Dal Canto, che trova l’immediato riscatto dopo lo scivolone di domenica scorsa a Carrara. I bianconeri passano in vantaggio dopo nove minuti con Guidone, svelto a ribadire in rete il pallone dopo il gran calcio di punizione di D’Auria che era finito sulla traversa. I sardi pareggiano alla prima occasione. La Rosa mette in mezzo sul secondo palo, la difesa del Siena non è impeccabile e Ogunseye di testa non ha problemi a superare Confente. L’Olbia ci prova due volte con Parigi, ma senza esito. La Robur risponde con Arrigoni e D’Auria. Al 40′ Baroni si fa male a una spalla e deve lasciare il posto a Buschiazzo.

La ripresa si apre con un’altra sostituzione tra i bianconeri: Dal Canto manda in campo Lombardo al posto di Oukhadda. La Robur prova a pungere con Da Silva all’11, l’Olbia va al tiro con Biancu, ma non cambia niente fino al 17′, quando Guidone firma la doppietta personale superando Aresti su assist di D’Auria imbeccato da Arrigoni. I padroni di casa non demordono: al 35′ Parigi calcia alto. Due minuti dopo forze fresche per i bianconeri: Serrotti e Migliorelli entrano per Campagnacci e Vassallo.