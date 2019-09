Dal Canto: “Tutti ci aspettiamo che la Robur decolli”

SIENA. Alessandro Dal Cano presenta così la partita di domani a Lecco: “In questa settimana ci siamo concentrati su quello che dobbiamo fare, non ci sono altre strade, ci siamo concentrati sul lavoro e sulla possibilità di andare a rimediare il risultato negativo di domenica scorsa. Società per prima, giocatori per secondi ed ambiente per terzo si aspettano che la squadra decolli, lo vogliamo tutti, se oggi incontriamo delle difficoltà l’unica cosa che possiamo fare è tentare di superarle. Abbiamo qualche giocatore acciaccato, ma la squadra sta bene, soprattutto di spirito, e questo è importante dopo risultati negativi casalinghi ripetuti. Dobbiamo cercare gli stimoli dentro noi stessi, i primi a soffrire in una situazione negativa sono gli addetti ai lavori: un giocatore, un allenatore e una società che non fanno bene non hanno un ritorno importante, chi per la propria carriera, chi per la struttura che porta avanti, dobbiamo risollevarci e lo sappiamo in primis noi stessi. Il Lecco? Tutte le partite sono difficili, dobbiamo approcciare bene, la concentrazione sicuramente sarà massima, mi preme che la squadra trovi una propria identità dal punto di vista della personalità”.

Dal Canto, al termine della seduta di rifinitura che si è tenuta questa mattina all’Acquacalda, ha diramato la lista dei 24 convocati per la trasferta di domani a Lecco (ore 15): Argento, Arrigoni, Baroni, Bentivoglio, Buschiazzo, Campagnacci, Cesarini, Confente, Da Silva, D’Ambrosio, D’Auria, Ferrari, Gerli, Guidone, Migliorelli, Oukhadda, Panizzi, Petrucci, Polidori, Romagnoli, Serrotti, Setola, Varga. Indisponibili Guberti e Vassallo, per un affaticamento rispettivamente al retto femorale destro e al polpaccio sinistro.