Dal Canto: “La squadra ha giocato bene”

Il tecnico bianconero: “A porte chiuse è un altro calcio, ma non ci sono alternative”

CARRARA. A fine partita Alessandro Dal Canto (nella foto, a destra, accanto al tecnico della Carrarese) ha analizzato la prova della Robur Siena che ha pareggiato 2-2 nell’amichevole giocata a porte chiuse in casa della Carrarese. “Abbiamo sostenuto un allenamento importante contro una squadra di valore – le parole dell’allenatore bianconero – è stato un impegno fisico e tecnico di livello, noi stiamo bene dal punto di vista fisico e i ragazzi hanno dato buone risposte, ma soprattutto non abbiamo avuto infortuni. Ho mischiato i giocatori a disposizione tentando di schierare sia nel primo che nel secondo tempo due squadre equilibrate nei valori in campo, non ci sono indicazioni particolari se non il fatto che non abbiamo schierato Bovo e Panizzi rimasti a Siena per piccoli problemi”. “Ho tentato di dare minuti a tutti – conclude Dal Canto – A questo punto del campionato ci dobbiamo concentrare sui nostri pregi tentando di limare i difetti senza fasciarsi troppo la testa, sennò rischiamo di far peggio. Giocare a porte chiuse è un altro calcio, però c’è un’esigenza particolare e in questo momento non abbiamo alternative, ci adeguiamo a quanto deciso da chi ne sa più di noi e almeno per un pezzo il campionato va avanti in questo modo: non piace a nessuno ma non si può fare diversamente”.

Il commento di Silvio Baldini. “È stata un’amichevole importante per assaporare quello che sarà il clima partita del campionato a porte chiuse – dice l’allenatore della Carrarese – Dal test odierno traggo alcuni spunti, ho ruotato un po’ tutta la rosa a mia disposizione ricevendo le risposte che cercavo in un’amichevole contro avversario di valore . Alcune situazioni sono riuscite bene, altre meno ma è normale in partite del genere. Nota positiva l’aver rivisto in una partita Bentivegna che è stato fuori dalle primissime partite e che oggi ha trovato confidenza con il campo andando anche a segno. Dalla prossima settimana speriamo che alcuni indisponibili possano tornare in campo e aiutarci in un periodo pieno di partite molto impegnative”.