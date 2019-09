Dal Canto: “Con la Carrarese sara’ una partita delicata”

SIENA. Dal Canto ha presentato in conferenza stampa il derby di domenica con la Carrarese:

In riferimento alla vittorie di domenica con la Juventus U23: “La Juventus U23 – ha detto – è una squadra molto forte, che può arrivare tra le prime cinque in campionato, ha dei giocatori che sono cresciuti in modo esponenziale; il primo tempo abbiamo fatto una partita ad un livello alto, nonostante questo la Juventus U23 ha avuto un leggero predominio sul possesso palla. Il secondo tempo abbiamo preso gol dopo 4 minuti e l’inerzia della partita è cambiata, anche se alla fine abbiamo concesso solamente due palle in profondità e due cross. Abbiamo fatto una vittoria pesantissima per il peso dell’avversario e dobbiamo continuare a metter dentro delle cose noi; nella fase di non possesso palla rispetto alla partita con l’Olbia siamo migliorati.”

Parlando della partita di domenica con la Carrarese: ” La Carrarese è una squadra forte che ha preso giocatori importanti, avendo già una rosa di alto livello; noi ce la giochiamo. A differenza della Juve, che ha un palleggio formidabile, la Carrarese ha un gioco più lineare, con meno palleggio e più verticale, che può anche essere più pericoloso. La Carrarese è una squadra forte e la partita di domani sarà molto delicata, però sarà difficile pure per loro.”

Questi i convocati: Andreoli, Argento, Arrigoni, Baroni, Bentivoglio, Campagnacci, Cesarini, Confente, D’Ambrosio, D’Auria, De Santis, Ferrari, Gerli, Guberti, Guidone, Migliorelli, Ortolini, Panizzi, Da Silva, Polidori, Romagnoli, Serrotti, Setola, Varga, Vassallo.