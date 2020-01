Dal Canto: “Bravi a vincere una partita dura”

Guidone: “Contento per la doppietta e per i tre punti”

OLBIA. Il commento di Alessandro Dal Canto (nella foto) al termine dell’incontro di Olbia, vinto 2-1 dai bianconeri. “Per come è andata la partita credo che sia una vittoria meritata – dice l’allenatore della Robur Siena in sala stampa – è stata una sfida a fasi alterne, poi dopo il pareggio l’Olbia ha avuto tre situazioni pericolose con le quali poteva passare in vantaggio. Successivamente siamo tornati in vantaggio meritatamente, poi negli ultimi dieci minuti ci stava di soffrire contro una squadra che non ci sta a perdere”. “L’Olbia è una squadra viva, pericolosa, per quello che produce in campo non merita la classifica che ha – aggiunge Dal Canto – Era una partita difficile perché quando si incontrano squadre che hanno bisogno di fare punti per non retrocedere aumentano le difficoltà: apparentemente quando giochi con l’ultima in classifica si pensa che tutto sia più agevole rispetto a sfidare Pontedera, Renate o Carrarese ma non è così, e non abbiamo corso il pericolo di sottovalutare l’impegno, siamo contenti di averla portata a casa. Oggi perdiamo Baroni e non so per quanto, e comunque non avevamo Cesarini a disposizione, eravamo po’ contati, ma i ragazzi hanno fatto una prova di temperamento di buon livello e si sono meritati questa soddisfazione”. Marco Guidone, autore della doppietta decisiva: “È stata una partita dura, come ci aspettavamo – ammette l’attaccante bianconero – non pensavamo certamente di venire qua a fare una passeggiata, considerando la loro posizione in classifica sapevamo che sarebbe stata una partita tosta, oltretutto in un turno infrasettimanale: siamo stati bravi e abbiamo fatto una grande partita. Siamo riusciti a passare subito in vantaggio, poi purtroppo abbiamo incassato il pareggio. Siamo tornati avanti e questa volta abbiamo gestito bene, in modo cattivo, il vantaggio, da squadra”. “È una vittoria importante perché venivamo da un periodo in cui non erano arrivati i risultati – puntualizza Guidone – ma la squadra secondo me era viva, era troppo importante tornare alla vittoria soprattutto dopo la sconfitta di Carrara, così riusciamo a preparare meglio la partita con il Lecco. Per un attaccante è sempre importante segnare, poi oggi era fondamentale tornare alla vittoria, sono contento e felice che sia arrivata con due gol miei. Abbiamo affrontato questa trasferta lunga, adesso torniamo in nave e domani mattina ci alleniamo subito, ma siamo abituati, siamo professionisti e dobbiamo recuperare per la sfida di domenica”.