Coronavirus: è guarito il calciatore della Pianese

I due tamponi faringei effettuati sono risultati negativi

PIANCASTAGNAIO. L’U.S. Pianese rende noto che l’Asl Toscana sud est e l’Azienda ospedaliera di Siena hanno comunicato la completa guarigione del nostro calciatore di ventitre anni, non solo dal punto di vista clinico, perché da giorni non aveva più sintomi, ma anche dal punto di vista virale. È stato sottoposto a due tamponi faringei, risultati negativi a distanza di ventiquattro ore l’uno dall’altro come previsto dal decreto ministeriale. È il primo caso di guarigione ufficiale.