Coppa Italia: Pianese pronta alla sfida di Pontedera

PIANCASTAGNAIO. La sfida valida per il primo turno di Coppa Italia Pontedera-Pianese, in programma sabato 3 agosto alle ore 20:30 presso lo stadio Ettore Mannucci di Pontedera, sarà arbitrata dal signor Davide Di Marco di Ciampino, coadiuvato da Matteo Pressato di Latina e Franco Iacovacci di Latina.

Ancora pochi giorni e sabato per la Pianese ci sarà il primo impegno ufficiale della stagione sportiva 2019-2020, che vedrà i bianconeri di mister Marco Masi impegnati nel primo turno di Coppa Italia Lega Pro contro il Pontedera. Le zebrette affronteranno sabato 3 agosto, con calcio d’inizio fissato per le ore 20:30, in trasferta a Pontedera presso lo stadio “Ettore Mannucci” la compagine granata. Una partita storica e che significherà molto per il sodalizio amiatino, che debutterà ufficialmente tra i professionisti, dopo la trionfale e stratosferica promozione in Lega Pro della scorsa annata. Per la società del Presidentissimo Maurizio Sani e del Direttore Generale Renato Vagaggini, quella di sabato, sarà sicuramente una giornata che regalerà grandi emozioni, orgoglio e passione per essere riusciti nell’impresa di portare un piccolo paese come Piancastagnaio tra i grandi palcoscenici del calcio italiano e per continuare a scrivere pagine storiche, incredibili e uniche che la Pianese è riuscita a regalare ai propri tifosi in questi ultimi anni. Grande emozione, senso di appartenenza e responsabilità sarà soprattutto anche per i principali protagonisti e artefici bianconeri della scorsa stagione che sono rimasti: Marco Masi, l’allenatore che grazie al lavoro quotidiano, all’umiltà e alla grande preparazione e senso di umanità è riuscito a trasformare il sogno in realtà con l’aiuto del suo staff; capitan Francesco Gagliardi, al nono anno consecutivo con gli amiatini che avrà il privilegio e l’onore di rappresentare i colori bianconeri in serie C; il bomber e inesauribile Lorenzo Benedetti; il pianese doc Giacomo Benedetti; la caparbietà e l’umiltà dei vari Giovanni Catanese e Luca Simeoni; l’ottimo Leonardo Bianchi e il dinamico Damiano Rinaldini, con i nuovi calciatori che sono arrivati nel corso di questa estate alle pendici del monte Amiata, pronti a dare tutto alla causa della Pianese, con grande entusiasmo, tenacia e professionalità. Sabato 3 agosto alle ore 20:30 a Pontedera quindi appuntamento con la storia per la Pianese e, al di là di come andrà il risultato sul rettangolo di gioco, sarà un grande successo anche per la società del Presidentissimo Maurizio Sani, per Piancastagnaio e tutti i sostenitori e simpatizzanti dei colori bianconeri. Altra data da appuntarsi sul calendario, sarà quella di domenica 25 agosto con un altro debutto per i bianconeri, quello in campionato, sul campo della Pro Vercelli