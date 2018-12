Colpaccio della Robur a Lucca

Mignani: "Una grande prova di carattere, con qualità nel gioco"

CARRARESE-ROBUR SIENA 1-2

CARRARESE: Borra, Carissoni (27’st Varga), Agyei, Maccarone (13’st Coralli), Rosaia, Tavano, Ricci L., Piscopo (13’st Biasci), Ricci G., Pugliese, Valente. All. Baldini. A disp. Mazzini, Rollandi, Alari, Shehu, Addiego Mobilio, Karkalis.

ROBUR SIENA: Contini; Romagnoli (42’st Russo), D’Ambrosio, Rossi, Imperiale; Sbrissa, Arrigoni, Vassallo (42’st Brumat), Aramu (32’st Cianci), Di Livio (21’st Cristiani), Gliozzi. All. Mignani. A disp. Cefariello, Nardi, De Santis, Zanon, Guberti, Fabbro.

Arbitro: Michele Di Cairano (Ariano Irpino). Assistenti: Antonio Vono (Soverato) e Cosimo Cataldo (Bergamo).

Marcatori: 8’pt Vassallo, 34’st Coralli, 36’st Cianci

Ammoniti: Pugliese, Valente, Rosaia, Gliozzi, Coralli

SIENA. Michele Mignani ha commentato così la vittoria contro la Carrarese: “E’ stata una partita tosta e ce lo aspettavamo. C’è stato tanto agonismo, era prevedibile che fosse una partita maschia con la necessità di combattere, una nota lieta della partita è che non ci siamo tirati indietro, abbiamo ribattuto colpo su colpo. La Carrarese ha una media gol superiore ai 2 a partita e secondo me le abbiamo concesso poco. Abbiamo avuto tante occasioni e tanti presupposti per far male: la squadra sta bene, ha fatto una grande prova di carattere, con qualità nel gioco. Per me è sempre molto difficile fare la formazione perchè i ragazzi si allenano sempre bene e meriterebbero di giocare in tanti, la logica oggi è stata quella di avere due terzini aggressivi sull’uomo, di gamba e bravi nella fase difensiva: alla fine si sono disempegnati bene anche in fase di possesso palla, dietro abbiamo fatto una prestazione di sostanza. E’ importante trovare i gol di tutti, i centrocampisti con l’inserimento ed il tiro da fuori hanno nelle loro corde la possibilità di contribuire ai gol della squadra.

Queste le parole di Pietro Cianci, alla sua quinta rete in campionato: “Abbiamo avuto una bella reazione dopo il gol della Carrarese, abbiamo trovato il 2-1 e abbiamo fatto una grande prova di squadra. Per me è un bel momento ma sono contento soprattutto per la squadra: ogni volta che vengo chiamato in causa devo dare sempre il mio contributo. Dobbiamo stare con i piedi per terra, è un campionato difficilissimo come abbiamo visto ad Arzachena, dobbiamo continuare su questa strada”.

Le dichiarazioni del difensore Marco Imperiale: “Oggi non è stato semplice perche la Carrarese ha giocatori offensivi di qualità che hanno disputato anche categorie superiori. Abbiamo concesso veramente poco, abbiamo lavorato tanto in settimana sui loro movimenti e sulla linea, abbiamo lavorato bene. Abbiamo fatto una grande prova di squadra. Il mister fa le sue scelte, cerco di dare il massimo per la squadra e di rispondere alle richieste del mister. Contro le grandi dobbiamo alzare sempre di più l’attenzione, con la nostra posizione in classifica non possiamo più sbagliare se vogliamo raggiungere i nostri obiettivi”.