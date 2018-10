Sinalunghese vs Ghivizzano: dopo due pareggi vediamo chi la spunta

Calcio Serie D: una partita impegnativa per la squadra di casa domani pomeriggio. Appuntamento alle 15 allo stadio Angeletti di Sinalunga

Matteo Adamo

SINALUNGA. Si prospetta una partita molto impegnativa quella contro il Ghivizzano, in programma per domani alle 15 allo stadio Carlo Angeletti di Sinalunga, la quinta giornata di andata che vede scendere in campo due rivali reduci entrambe da due pareggi molto combattuti, il 2 a 2 della Sinalunghese contro il Viareggio e quello del Ghiviborgo col Tuttocuoio: “Il Ghivizzano è un’ottima squadra, ha pareggiato 1 a 1 fuori casa contro il Montevarchi, ha vinto con il Viareggio 2 a 1, ha perso 3 a 1 con il Seravezza che è una buonissima squadra e domenica perdeva 2 a 0 nel primo tempo ma ha rimontato contro il Tuttocuoio che è la prima in classifica, ha raggiunto il 2 a 2 e al 92esimo ha sbagliato un rigore ma poteva assolutamente vincere, per cui è veramente un’ottima squadra e noi ci siamo preparati al meglio per affrontarla – commenta il mister Roberto Fani, e aggiunge – anche il capitano Dario Calveri questa settimana è tornato ad allenarsi con il gruppo, dovrà lavorare tanto perché la condizione fisica è quella che è però già il fatto che sia tornato ad allenarsi con i compagni è importante, è sempre un punto di riferimento fondamentale per la squadra anche all’interno dello spogliatoio. Per fortuna abbiamo una rosa che si equivale nel valore per cui cambiano le caratteristiche dei giocatori ma non la qualità, ognuno di loro ha delle caratteristiche diverse ma altrettanto importanti”.

Una Sinalunghese che si presenta con otto punti in classifica contro i cinque del Ghivizzano: “Sarà una partita molto tosta perché veniamo da un pareggio che ci ha lasciato un po’ di amaro in bocca e in questo momento la classifica non va guardata – queste le parole di un altro tecnico rossoblù, Luca Guerrini allenatore in seconda – il Ghivizzano è una squadra che a me piace, sia per come sta in campo sia per come gioca tecnicamente, ha dei giocatori molto bravi, sarà quindi una partita difficile come tutte le altre di Serie D, questa squadra però ha dei valori buoni ed è una novità perché lo scorso anno ha fatto il girone tosco-ligure quindi è molto attrezzata e abituata a giocare in questa categoria, ha delle buone individualità e noi cercheremo di mettere punti in classifica sfruttando il turno casalingo, il fattore campo e la calda spinta dei nostri tifosi”.

Tanta grinta e determinazione riscontrabile anche dalle parole del nuovo arrivato Matteo Adamo che ha segnato due bellissimi gol contro la Massese e il Viareggio: “Noi in settimana ci prepariamo al meglio per affrontare ogni partita, le prime quattro sono andate molto bene e speriamo di continuare così, adesso secondo me hanno tutti un po’ timore di giocare contro la Sinalunghese perché prima del campionato non abbiamo fatto benissimo, e tutti si aspettavano qualcosa in meno, ma siamo riusciti a fare bene fin dall’inizio e anche domenica noi cercheremo a tutti i costi la vittoria”.

Foto 1 e 2: Matteo Adamo, attaccante

Foto 3: Lorenzo Fanetti, centrale