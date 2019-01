Sfida al vertice tra Poggibonsi e Grassina

POGGIBONSI. Queste le parole di Alessio Bifini alla vigilia della sfida al vertice contro il Grassina: “I ragazzi credono molto nel lavoro che facciamo giorno per giorno; anche nei giorni di festa è stata mantenuta una concentrazione importante da parte di tutti. La determinazione farà la differenza nell’affrontare una squadra preparata e competitiva come il Grassina. Contiamo molto sull’apporto di tutta la città di Poggibonsi: so che tutti i cittadini risponderanno in maniera esagerata a questo big match. So che la città crede nel nostro obiettivo”.

Per quanto riguarda la partita: “Mi aspetto due compagini che giocano bene a calcio. Parlando della nostra squadra credo che farà la differenza una concentrazione massimale per 100 minuti e tanta grinta e tenacia”.