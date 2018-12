Il Poggibonsi torna alla vittoria (3-1) con la Rignanese

Un successo importante allo Stefano Lotti, per restare in scia alla capolista Grassina

POGGIBONSI (r.p.). I giallorossi hanno stentato nella prima frazione della gara, manifestando una certa supremazia territoriale, ma senza creare pericoli per la difesa avversaria e nel complesso ben contrastati da una Rignanese attenta e coperta.

Ad inizio ripresa gli ospiti sono passati in vantaggio sull’unica occasione da rete da loro costruita, sfruttando un varco in area dopo una serie di rimpalli. Allora i Leoni si sono scossi, pareggiando e ribaltando il risultato in pochi minuti con Mazzolli (cross da destra che ha ingannato il portiere) e Cicali (splendida azione personale e tiro a foglia morta).

Per tutto il resto della partita è stato il Poggibonsi a guidare il gioco, con un pressing alto e continue ripartenze sulle fasce, fino alla terza rete, giunta a dieci minuti dal termine (serpentina in area e tocco delizioso di Riccobono).

Bisognerà proseguire così anche nella prossima sfida, che si giocherà in trasferta a Foiano della Chiana domenica 16 dicembre, per non perdere altro terreno dal sorprendente Grassina (che oggi ha espugnato anche il difficile campo delle Badesse).