Il Poggibonsi ha esonerato il ds Manganiello

POGGOBONSI. U.S. Poggibonsi comunica la fine del rapporto di collaborazione tra la società e il direttore sportivo Marco Manganiello; a lui va un ringraziamento per il lavoro svolto fino ad ora ed il migliore augurio per il futuro.

Il presidente Gaetano Mesce ha rilasciato alcune dichiarazioni in seguito alla decisione presa.

Presidente, ci spiega i motivi di questa scelta

Ad inizio stagione ci siamo presi ognuno le nostre responsabilità dicendo che, a partire dal presidente, chi sbaglia paga. Dicendo pure di riportare il Poggibonsi nelle categorie che più gli competono: tutto questo lo dobbiamo sia ai nostri tifosi sia a chi ha creduto nel nostro progetto.

Quindi ritiene responsabile il direttore sportivo?

Ho sempre ritenuto che una società di calcio vada gestita come un’azienda: se il titolare è bravo a scegliere i collaboratori allora si può fare bene, altrimenti l’azienda chiude. E non non vogliamo che l’U.S. Poggibonsi chiuda, giusto?

Dunque presidente ancora non è finita

Tutti siamo in discussione, a partire da me. Se a fine anno non avremo raggiunto gli obiettivi che ci siamo prefissi io per primo dovrò fare un esame di coscienza e, se necessario, un passo indietro.