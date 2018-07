Il Gs Alberino pronto ad una stagione da protagonista

Tanti nuovi progetti ed iniziative per la società che ha già aperto le iscrizioni

SIENA. Molte attività tradizionali ma anche nuovi progetti ed iniziative per il G.S. Alberino pronto ad una stagione sportiva 2018/2019 da protagonista.

Il presidente Simone Minucci, affiancato dal vice Paolo Cappannelli, dal direttore sportivo Duccio Bellaccini e da tutti i membri dell’Alberino, tende a rafforzare l’idea della propria società che punta al sano agonismo e all’aspetto ludico dello sport senza mai venire meno alla serietà, cercando di migliorarsi ogni giorno sempre di più. Il record di iscrizioni alla scuola calcio della passata stagione (130 fra bimbi e bimbe) ed i successi nei vari tornei nella provincia senese e della Toscana dimostrano che il progetto della società del quartiere di Ravacciano è davvero valido.

Sugli ideali di credere nei sani principi e valori dello sport e, soprattutto, sul non diventare per forza campioni e quindi di dare a tutti la possibilità di giocare, il G.S. Alberino comunica che le iscrizioni ai corsi della Scuola Calcio (per bambini e bambine) sono ufficialmente aperte e lo rimarranno per tutta la stagione sportiva 2018/19 per queste categorie:

– Esordienti A a 9 (2006)

– Esordienti B a 9 (2007)

– Pulcini A a 7 (2008)

– Pulcini B a 7 (2009)

– Primi Calci A a 5 (2010)

– Primi Calci B a 5 (2011)

– Piccoli Amici (2012-2013)

Ogni squadra sarà seguita da istruttori qualificati (2 istruttori con qualifica UEFA B, 6 istruttori con qualifica UEFA E e 1 istruttore con qualifica CONI-FIGC) e collaboratori competenti.

Per i più piccoli verrà utilizzato lo storico campo di calcio dell’Alberino nel quartiere di Ravacciano mentre per i più grandi il campo sportivo di Uopini in collaborazione con il ChiantiBanca Monteriggioni.

Inoltre, come ogni anno, verranno proposti gli amatori maschili di Calcio a 7 e gli amatori femminili di Calcio a 5 (campionato UISP) e saranno svolti anche i corsi di Kung-FU e Tai Chi Chuan presso la Palestra della Scuola Media “P.A. Mattioli” a Ravacciano (Via Duccio di Boninsegna). Una novità è che gli amatori maschili avranno una compagine in più: infatti nascerà anche la squadra di Calcio a 5 maschile!!!

Fra le novità pronte ad essere svelate vi è la nascita dell’Alberino Card. Questa è una carta che verrà data ad ogni iscritto ai vari corsi della società rossonera e, presentandola in determinati negozi (di cui verrà fatta una lista), il possessore della carta avrà sconti e vantaggi presso queste attività commerciali. Inoltre, se i numeri della scuola calcio lo permetteranno, verrà creata una sezione completamente al femminile. Altre novità saranno svelate più avanti.

Per le iniziative tradizionali, fra Dicembre e Gennaio ci sarà l’importantissimo Torneo “Coppa Fabio Cresti”. Ovviamente verranno riproposte le classiche cene di Natale e di fine anno sportivo con dei regali per i bimbi e le bimbe partecipanti e si terrà di nuovo l’Alberino Camp ad inizio estate.

Per info ed iscrizioni alla scuola calcio le varie famiglie possono prendere appuntamento con il Segretario Piergiorgio Mencherini chiamandolo al numero 3398485363 o passare direttamente in Segreteria (dal Lunedì al Venerdi dalle 15:30 alle 18:30) presso la Sede del G.S. Alberino 1949 A.S.D. in Via Del Vecchietta, 30 – quartiere di Ravacciano – 53100 – Siena (SI).