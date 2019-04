Castellina Scalo: il calcio a 5 femminile vince il campionato Uisp

MONTERIGGIONI. All’esordio nel difficile e competitivo campionato UISP di Firenze le ragazze del Calcio a 5 dell’ASD Castellina Scalo, guidate dal Mister Alessandro Olivola, affiancato da Alessio Zagami e da Floriano Stricchi (preparatore dei portieri), centrano l’obiettivo vittoria.

Le ragazze, vincitrici nella stagione precedente del campionato UISP di Siena, hanno deciso di intraprendere questa nuova avventura alla ricerca di nuovi stimoli, con la voglia di confrontarsi con squadre più competitive, pur consapevoli di dover affrontare nuove e maggiori difficoltà.

Dopo essere uscite ad inizio stagione dal Torneo “Coppa Lady” hanno lottato per la conquista del campionato, riportando tutte vittorie nel girone di andata, e mantenendo risultati positivi nel girone di ritorno, con una sola sconfitta e tre pareggi, giungendo quindi alla meritata ed agognata vittoria finale.

Un risultato derivato certamente da un ottimo lavoro di gruppo, che ha visto coinvolta non solo l’intera rosa delle giocatrici ma anche, in prima linea la Società ASD Castellina Scalo, che, con il Presidente Marco Bruttini in primis, ha accolto nella propria “famiglia” la squadra a braccia aperte e l’ha supportata e spalleggiata per l’intera stagione, mettendo a disposizione tutti i propri mezzi: palestra, minibus per le trasferte, e l’intera struttura a supporto di iniziative quali per esempio i tornei extra campionato.

Una doverosa menzione va anche agli sponsor che hanno certamente contribuito alla positiva riuscita di questa bellissima avventura: il main sponsor Erwin Hymer Group Italia spa di San Casciano Val di Pesa, con il marchio ETRUSCO (camper), l’ Autospurgo Velox di Monteriggioni, il distributore Gas di Siena, e, da Colle di Val d’Elsa, il Bar Le Grazie, la ferramenta Pollino, la macelleria Capocasa Luciano, la Cartotecnica Valdelsana, l’Agenzia Sara Assicurazioni e Lisi Alessandro caldaista.

La squadra capitanata da Laura Rocchi è composta da Elvira Longo (portiere), Linda Di Gasparro (portiere), Anna Maria Mancuso, Consuelo Bigazzi, Lizzy Chepchirchir, Elena Gorelli, Giuditta Toppi, Andrea Toppi, Silvia Pedevilla, Marta Pianigiani, Costanza Mascilli Migliorini, Giovanna Ciampa, Maddalena Borri, Angela Spalleti, Emanuela Montini. I dirigenti accompagnatori Rossella Benini, Federica Pierini ed Alessia Capezzuoli, insieme ai preparatori atletici Giulia Alberti e Massimiliano Alberti, completano la rosa.