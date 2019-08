Vacanze finite per il Costone: si ricomincia

SIENA. Comincia ufficialmente questo pomeriggio la stagione sportiva 2019/20 per ilCostone, che ha dato appuntamento a tutto lo staff della prima squadra alle ore 18 presso il Campo Scuola di via Avignone.

Ormai è un classico per il Costone: subito dopo il Palio di agosto si torna a sudare e faticare in vista di un precampionato che prenderà il via sabato 31 agosto (ore 18,30 PalaOrlandi) con la 1^ gara di Coppa Toscana. Il Costone è stata inserita in un girone che vede la presenza di Virtus Siena, Colle Basket e Gea Grosseto ed è proprio con quest’ultima formazione, neo promossa in C Silver, che la squadra gialloverde del presidente Emanuele Montomoli, recentemente insignito con il Mangia d’oro 2019, inizierà il proprio percorso agonistico. Poi sarà la volta del derby con la Virtus di coach Maurizio Tozzi, squadra retrocessa in C Gold e senza ombra di dubbio la favorita per il passaggio del turno; questa gara, fissata per domenica 8 settembre, è stata spostata su richiesta del Costone, a mercoledì 11 settembre, ore 21 sempre al PalaOrlandi. Prima fase che terminerà con la gara che si giocherà a Colle con la compagine biancorossa.

Dopo la prima seduta di allenamento sotto la guida di Maggiorelli, Braccagni e del suo vice Zani, il team costoniano si sposterà al PalaOrlandi dove è previsto un happy hour propiziatorio.