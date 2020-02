Trasferta a Savona annullata per l’Apf Costone

Claudia Barbucci

SIENA. Trasferta annullata per l’Apf Costone, che domenica pomeriggio avrebbe dovuto giocare a Savona una gara valida per la 7^ giornata di ritorno.

La Federazione ligure ha imposto infatti lo stop per tutti i campionati; niente gare interne dunque per Lavagna, Pegli e appunto Savona, dove erano attese le senesi. La Spezia invece, di turno a Prato, sarà regolarmente in campo. Una decisione forse discutibile, ma che deve gioco forza essere rispettata. Ancora non è dato sapere quando verranno recuperate queste gare, ma è facilmente ipotizzabile che questo avverrà in un giorno infrasettimanale, con tutti i disagi del caso.

Il rovescio positivo della medaglia è rappresentato dal fatto che in questo modo Arianna Dragoni potrà recuperare tutte le sue energie, così come Claudia Barbucci, rientrata da poco dall’Erasmus. Non tutto il male vien per nuocere. La squadra, agli ordini di coach Fattorini e del preparatore atletico Maggiorelli, proseguirà il lavoro settimanale con il programma standard; nell’ultima seduta di allenamento, le giocatrici della prima squadra hanno socializzato con i bambini e le bambine del Minibasket, in un clima di perfetta serenità, nonostante i ripetuti comunicati sanitari anche da parte del Coni.