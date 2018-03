“Io tifo Mens Sana” ha ricoperto le perdite della società

L'operazione possibile grazie ai tifosi che hanno contribuito per la parte spettante all'associazione

SIENA. L’Associazione “Io tifo Mens Sana” comunica ai propri associati di aver adempiuto totalmente, per la parte a lei spettante, alla ricopertura delle perdite derivanti dal bilancio di MSB 1871 al 30/6/2017. Il presidente ed il direttivo desiderano ringraziare tutti i tifosi per l’apporto insostituibile che hanno dato all’Associazione, apporto senza il quale sarebbe stato impossibile tenere fede agli impegni che ci derivano dal nostro ruolo di Socio di MSB 1871. Vogliamo rivolgere un ringraziamento particolare al “Comitato La Mens Sana è una Fede” che ci ha devoluto l’intero importo inutilizzato per il riacquisto dei Trofei vinti dalla Mens Sana. Ancora una volta la generosità dei tifosi biancoverdi permette alla Mens Sana di andare avanti e di proiettarsi in un futuro che ci auguriamo il più possibile sereno, un futuro di risultati positivi sul campo e di unità d’intenti tra le varie componenti societarie che, sempre di più, auspichiamo proseguano sulla strada dell’unione e della coesione. I risultati desiderati dai tifosi si raggiungono soltanto facendo “gioco di squadra”, sia sul parquet che fuori.