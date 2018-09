Presentata al Palaestra la nuova Mens Sana

Macchi: “Stiamo lavorando e continueremo a lavorare per questa città e per i nostri tifosi"

SIENA. Si è alzato ufficialmente il sipario sulla nuova ON Sharing Mens Sana Siena con l’evento di presentazione dello staff tecnico e del roster per la stagione 2018/2019 del campionato di serie A2 girone Ovest. Ad aprire la serata biancoverde, condotta da Valentina Tomei, è stato il presidente mensanino Massimo Macchi.

“Stiamo lavorando e continueremo a lavorare per questa città e per i nostri tifosi. Abbiamo costruito uno staff tecnico e una squadra in gran parte nuovi ma tutti seri professionisti che potranno darci le soddisfazioni che meritiamo” ha spiegato il presidente mensanino che poi ha ringraziato per la collaborazione le autorità presenti, la Polisportiva Mens Sana, il Consorzio Basket e Sport a Siena e l’Associazione Io Tifo Mens Sana. A fianco di Massimo Macchi anche Fabrizio Di Meo, in rappresentanza del main sponsor ON Sharing: “Per noi il basket conta più del calcio e con mio figlio Alessandro ci siamo subito innamorati di Siena e della sua tradizione cestistica. Speriamo di esserne all’altezza, intanto abbiamo coinvolto altri partner con i quali potremo fare qualcosa di importante nei prossimi anni”.

Nel corso della serata è intervenuto anche Letterio Visigalli, ex biancoverde, in rappresentanza del comune di Siena: “Credo che quest’anno la società abbia fatto scelte importanti all’insegna della senesità a partire da coach Moretti e dal capitano Marino, che saprà trasmettere ai compagni la forza necessaria per ottenere risultati importanti. Mi sento di dare solo un consiglio ai giocatori: quello senese è un pubblico esigente, si può giocare bene o male ma ha una grande riconoscenza per chi dà tutto per la maglia”.

Al termine degli interventi sono scese sul parquet dapprima le squadre giovanili della ON Sharing Mens Sana (Under 13, Under 14, Under 15 Eccellenza, Under 16 Eccellenza, Under 18 Elite e Under 20 Elite) guidate dal coordinatore Maurizio Lasi e da tutti i tecnici. A seguire si è alzato il sipario sulla prima squadra, con la presentazione dello staff tecnico e dei giocatori allenati da coach Paolo Moretti: “Mi aspettogrande impegno da tutti i ragazzi e da quelli che lavorano a mio fianco. L’obiettivo è uno solo: ottenere il massimo sul campo”.

Nel finale a sorpresa il direttore generale della ON Sharing Mens Sana Siena, Filippo Macchi, ha annunciato le nuove maglie della squadra: “Grazie alla collaborazione con Macron abbiamo portato stasera due campioni delle nuove maglie da gioco che hanno una particolarità: rappresentano la città di Siena grazie ad una serigrafia sul davanti nella quale sono rappresentati i monumenti cittadini. Un modo per rinforzare il legame tra questa società e Siena”.