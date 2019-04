Novità in casa Mens Sana: pronto il piano di rilancio

L'ad Dattile incontra in settimana la proprietà

di Umberto De Santis

SIENA. C’è voluto tanto tempo e tanto lavoro silenzioso, ma finalmente il piano di rilancio dell’Ad della Mens Sana Basket 1871, Massimo Dattile, sarebbe ormai pronto. E prima di una conferenza stampa in programma a metà della prossima settimana, lunedì o al massimo martedì ci sarà il confronto definitivo con la proprietà Macchi per la verifica del progetto e dei soldi necessari per metterlo in pratica. Delle due: bene bene o male male, una terza via non esiste. Non è possibile al momento fare alcuna congettura sulla portata del piano, né se preveda l’intervento dei soci di minoranza o l’ingresso di nuovi investitori.