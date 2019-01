Mens Sana: ufficiale la cessione di Poletti

Il centro, classe 1988, chiude la sua avventura in maglia biancoverde con 15 partite giocate e 193 punti (12.9 ppg) realizzati in 400 minuti sul parquet.

“Con grande rammarico, dopo lunghe e attente valutazioni con lo staff tecnico e la direzione sportiva, abbiamo optato per la cessione di Mitchell Poletti alla Scaligera Basket Verona a fronte di una offerta economica davvero vantaggiosa per la nostra Società” sottolinea il Direttore Generale della ON Sharing Mens Sana, Filippo Macchi.

“Sulla nostra scelta, oltre al buyout per la cessione, hanno influito anche le pressioni ricevute dall’entourage del giocatore e alla fine ha prevalso il buonsenso e sono certo che si è agito per il bene della Società” prosegue il Dg biancoverde.

“Provvederemo immediatamente a sbloccare il mercato in entrata, in parte grazie a questa operazione in uscita, e siamo già al lavoro per tesserare un nuovo giocatore entro pochissimi giorni. A Poletti vanno il nostro ringraziamento per l’impegno profuso con la maglia biancoverde e i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera cestistica” conclude.