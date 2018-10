Mens Sana: si svuota l’infermeria

Recuperano gli infortunati, Cepic ha ripreso ad allenarsi con i compagni

Janko Cepic

SIENA. È rientrato l’allarme infortuni in casa Mens Sana, che ha ripreso gli allenamenti al completo nella settimana che porta all’esordio nel campionato di serie A2 girone Ovest il prossimo sabato 6 ottobre alle ore 21:00 sul parquet della Bertram Tortona.

Todor Radonjic prosegue nel suo percorso di recupero come dimostra anche l’impiego nell’ultima amichevole giocata al PalaEstra contro la OraSì Ravenna e vinta 79-78 dalla squadra di coach Moretti. Nel finale dell’amichevole di sabato scorso il playmaker Giacomo Sanguinetti è uscito dal campo zoppicando: anche in questo caso però il giocatore è stato riaggregato al gruppo a disposizione di coach Moretti. Sempre nel corso dell’amichevole con la OraSì Ravenna Alex Ranuzzi è stato bloccato da un virus e non è rientrato in campo nella seconda parte di gara ma per l’ala è stato solo un problema passeggero. Riaggregato al gruppo Carlos Morais, tenuto precauzionalmente a riposo contro Ravenna dopo la botta al polpaccio rimediata nel corso dell’amichevole a L’Aquila contro Roseto.

Infine anche Janko Cepic, dopo la frattura della mano, ha ripreso ad allenarsi regolarmente già dalla giornata di oggi.