Mens Sana sconfitta a Legnano

SIENA. La Mens Sana non riesce a centrare la seconda vittoria esterna della stagione e al PalaBorsani esce sconfitta 72-82 dalla FCL Contract Legnano nella partita valida per la 13ª giornata di andata del campionato di serie A2 girone Ovest.

Match punto a punto, con le due squadre che si sorpassano a più riprese fino agli ultimi 3′ quando i padroni di casa piazzano un mini break di 5-0 con Zanelli che indirizza la partita. Ai biancoverdi di coach Mecacci, che con questo risultato restano fermi a quota 10 punti in classifica, non bastano i 20 punti del rientrante Ebanks e i 16 di Turner per riscattare anche il ko interno di domenica scorsa con Rieti.

Prossimo impegno per la Soundreef Mens Sana venerdì 29 Dicembre, quando al PalaEstra arriverà laVirtus Roma.

La partita

Tanti errori da una parte e dall’altra nei primi due minuti: a sbloccare il match è un tiro libero di Ebanks che poi in penetrazione realizza il primo canestro su azione della partita per lo 0-3 dopo oltre due minuti e mezzo di gioco. Con due triple consecutive di Ebanks e Turner la Mens Sana prova a scappare (5-11) ma Martini con un 2+1 dopo i canestri di Zanelli e Vildera riporta Legnano a -3 (10-13). Mosley, Martini e l’1/2 ai liberi di Pullazi pareggiano i conti (15-15); Maiocco e Tomasini portano per la prima volta avanti Legnano (19-15). Casella con cinque punti consecutivi porta la Mens Sana sul 21-20. Il quarto si chiude con la schiacciata di Martini per il 23-20. Si riparte e Tomasini tiene aperto il break (25-20). Sandri e Borsato rispondono a Maiocco (28-26) e lo stesso fa Ebanks che a metà quarto firma il -1 biancoverde (33-32). Turner con un canestro e fallo riporta avanti la Mens Sana (40-41) che allunga con Simonovic dalla lunetta (40-42). Con il bonus raggiunto da entrambe i viaggi in lunetta di Maiocco (43-46) e Saccaggi (43-47) chiudono i primi 20′ di gioco.

Con la tripla di Maiocco e Mosley Legnano si rifà sotto (50-51) in apertura di terzo quarto. Turner sullo scadere dei 24” realizza il nuovo +3 Siena (52-56) che con Simonovic vola sul + 6 (52-58) al 27′. Raivio accorcia (57-58) sul finire di parziale e Mosley firma il +1 (59-58) quando iniziano gli ultimi 10′. Controsorpasso firmato Turner (59-60). Raivio con 7 punti in fila rende vani i tentativi di allungo mensanini con Ebanks che realizza l’ultimo vantaggio ospite (67-68). Sale in cattedra infatti Zanelli con cinque punti in fila per il 72-68 con 1’29” da giocare. Martini recupera palla e schiaccia il +6 ma risponde Ebanks quando si entra nell’ultimo minuto di gioco (74-70). A 42” dalla sirena Raivio dall’angolo realizza il nuovo +6 per Legnano. Sandri tiene in partita la Mens Sana (76-72); Zanelli dalla lunetta fa 2/2 (78-72) e sul tiro da tre sbagliato da Turner si spengono anche le ultime speranze della Mens Sana. Martini con due tiri liberi firma il massimo vantaggio di tutta la partita (80-72) che si chiude con il punteggio di 82-72 con il canestro finale di Maiocco.

FCL Contract Legnano-Soundreef Mens Sana Siena 82-72 (23-20, 20-27, 14-11, 25-14)

FCL CONTRACT LEGNANO: Tomasini 4, Mosley 8, Raivio 20, Tosi, Berra, Toscano 4, Gazineo, Martini 13, Maiocco 17, Roveda, Zanelli 13, Pullazi 3. All. Ferrari.

SOUNDREEF MENS SANA SIENA: Saccaggi 3, Turner 16, Sandri 11, Ebanks20, Simonovic 7, Vildera 4, Borsato 6, Lestini, Casella 5, Cepic, Ceccarelli, Lurini. All. Mecacci

ARBITRI: Tirozzi, Tallon, Callea.

TIRI LIBERI: Legnano 10/14, Siena 13/17. TIRI DA DUE: Legnano 24/41, Siena 25/40. TIRI DA TRE: Legnano 8/26, Siena 3/16. RIMBALZI: Legnano 36 (24/12), Siena 35 (27/8). USCITI 5 FALLI: Saccaggi.