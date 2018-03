Mens Sana sconfitta a Latina: incubo salvezza?

(23-32, 22-15, 20-21, 21-11)

BENACQUISTA LATINA: Hairston 19, Tavernelli 5, Ranuzzi 2, A.Saccaggi 4, Allodi 11, Pastore 12, Di Ianni 2, Jovovic, Ambrosin, Raymond 31, Cavallo. All. Gramenzi

SOUNDREEF MENS SANA SIENA: Ebanks 26, Casella, Cepic, Borsato 2, Vildera 8, Simonovic 2, Sandri 11, L.Saccaggi 6, Ceccarelli, Lestini, Lurini, Kyzlink 24. All.: Mecacci

Tiri 2 punti: 24/40 Latina, 15/28 Siena Tiri 3 punti: 7/26 Latina, 8/21 Siena Tiri liberi: 17/20 Latina, 25/30 Siena Usciti 5 falli: A.Saccaggi, Ranuzzi, Ebanks

SIENA. Mens Sana quasi perfetta in attacco nel primo quarto, quella vista a Latina: 6/6 da due, 5/6 da tre, 5/6 ai liberi, che le consentono grazie ai 15 punti di Ebanks, di chiudere sul 23-32 su una Benacquista che comunque non ha demeritato, tirando con buone medie e mettendo Raymond a quota 10 punti.

Latina mette molta più grinta a rimbalzo e si porta sul 28-34 al 12′, grazie all’innesto di Pastore. Un minuto dopo, l’ex Ranuzzi accorcia ancora e bisogna arrivare a 4’24” per due liberi di Sandri 30-36. Pastore trova la bomba del -3 e poi, dopo due liberi di Vildera, del -2. Tripla Kyzlink, che ristabilisce le distanze +5 Siena. Ma i laziali, anche per l’uscita di Ebanks, si sentono vicini ai toscani e insistono, tanto da terminare all’intervallo sul 45-47 con Tavernelli e falli al tripla del sorpasso allo scadere.

In 90 secondi Latina perviene al pareggio 49-49. La Mens Sana non si scoraggia e ricomincia con uno strappo di 0-8. Timeout Gramenzi. Hairston accorcia, ma la tripla di Kyzlink fa il +9 esterno al 25′. La Benacquista non demorde e continua a giocare imperterrita: recupera piano poi la bomba di Raymond la rimette a -2 (60-62) con 2’42”. Hairston pareggia a quota 64; Ebanks e Borsato riallungano in lunetta, dove poi ci va Pastore per il 65-68.

La Mens Sana riparte con una marcia in più in difesa, che si concretizzano col break 0-6 in due minuti su cui Gramenzi chiama timeout 65-74. Allodi riparte con 1/2 in lunetta ma Pastore trova la tripla 69-74 con 6’26”.Gli errori si sprecano ora tra le due squadre, un fallo in attacco del Saccaggi senese fa chiamare timeout a coach Mecacci. break laziale di 6-0 e sorpasso a 4′ dalla sirena, Ebanks 1/2 ai liberi per il pareggio. Raymond invece 2/2, Ebanks 2/2 con 1’57” Gramenzi rimette Hairston che va subito a segno +2 Latina. Siena sbaglia l’attacco ed Hairston riguadagna la lunetta, 80-77 con 1’03”. Passi fischiati a Ebanks, Raymond fa +5, Kyzlink in lunetta con 2/3, 82-79. 19 secondi ancora con Siena in bonus. Raymond rifà il +5. Siena sbaglia il nuovo attacco e finisce 86-79