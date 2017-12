Mens Sana-Roma nelle previsioni di coach Mecacci

SIENA. Ultimo impegno del 2017 per la Mens Sana che venerdì (29 Dicembre) al PalaEstra attende la Virtus Roma. La sfida valida per la 14ª e penultima giornata del girone di andata mette di fronte due squadre separate in classifica da due punti: i biancoverdi sono a quota 10 mentre i capitolini dopo la vittoria nel derby della Vigilia di Natale hanno raggiunto la Leonis Eurobasket a quota 8.

In questo primo scorcio di campionato la Virtus Roma ha disputato partite fuori casa: il bilancio è di una vittoria (a Trapani) e cinque sconfitte. L’ex della partita sarà Daniele Sandri, arrivato a Siena nella finestra estiva di mercato proprio dalla Virtus, mentre sulla panchina di Roma c’è il livornese Luca Bechi che ha preso il posto di Corbani, esonerato dopo otto giornate. A presentare la partita di domani è il coach della Mens Sana, Matteo Mecacci.

La Virtus Roma arriva a Siena dopo la vittoria nel derby contro la Leonis: che squadra ti aspetti?

“Sicuramente una squadra che verrà al PalaEstra affamata di punti in quello che è, senza tanti giri di parole, uno scontro diretto per cercare di allontanarsi dalle zone calde. Roma è in una situazione difficile di classifica come lo siamo noi e ha cambiato guida tecnica da ormai cinque partite ma ha vinto due delle ultime tre perdendo di due punti su un campo difficile come quello di Biella. Nel derby nonostante la pressione sono stati bravi a vincere anche con un divario maggiore rispetto a quanto dice il punteggio finale”.

Classifica alla mano, quanto è importante questa partita?

“Molto perché dobbiamo riuscire a sbloccarci dopo le due sconfitte consecutive con Rieti e Legnano maturate in maniera diversa in due match altrettanto differenti sia dal punto di vista dello sviluppo della gara sia sotto il profilo dell’interpretazione tra assenze e quant’altro. Ora però tutto questo è alle spalle e dovremo giocare con il coltello tra i denti consapevoli che una vittoria in questo momento del campionato, con un’avversaria come Roma che ci insegue a una sola vittoria di distanza, è assolutamente necessaria. Quella di venerdì è una partita che dobbiamo portare a casa in tutti i modi per noi, per il nostro pubblico e, aspetto non secondario, per la nostra classifica tenendo bene a mente che Roma cercherà di metterci in difficoltà da subito”.

Con l’arrivo di Bechi cosa è cambiato nel sistema di gioco della Virtus?

“Con Corbani Roma giocava una pallacanestro ad alto numero di possessi cercando soluzioni rapide con i tiratori come Baldasso, Maresca e Chessa. Dall’arrivo di Bechi sono cambiate le gerarchie all’interno della squadra e anche nel sistema di gioco, che ora è più controllato: la Virtus gioca un basket che cerca di mettere a proprio agio e attivare i due americani in termini di responsabilità e di punti. Quindi affronteremo una squadra che ha cambiato e cambierà ancora la propria fisionomia”.

Come sta la Mens Sana a livello fisico?

“Le problematiche che abbiamo avuto dopo Reggio Calabria stanno piano piano rientrando. Ebanks, Borsato e Saccaggi stanno sempre meglio e anche Lestini, che la settimana scorsa aveva fatto solo l’allenamento di rifinitura prima della partenza per Legnano, è rientrato in gruppo. Questa settimana già dalla sessione del giorno di Natale siamo riusciti a dare continuità al nostro lavoro e ci stiamo ritrovando fortunatamente dal punto di vista fisico per essere più performanti anche negli allenamenti settimanali”.