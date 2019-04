Mens Sana: in arrivo un investitore non italiano?

di Augusto Mattioli

SIENA. Se la Mens sana riuscirà a mantenere il titolo sportivo – il che non è affatto una cosa scontata – potrebbe esserci un investitore non italiano interessato ad entrare. Questo almeno secondo una fonte vicina alla famiglia Macchi. In ogni bisognerà vedere se Massimo Dattile amministratore delegato della Mens Sana basket cosa riuscirà a fare e appunto salvare il diritto sportivo. Ovviamente il nuovo investitore, di cui non è dato sapere di cosa si occupa. per venire a Siena dovrebbe avere la sua convenienza. Perché è chiaro che la beneficenza non la fa nessuno.