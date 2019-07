Mens Sana: Caliani nuovo direttore generale del basket

Il nuovo dirigente già al lavoro per la prima squadra e per le giovanili

Riccardo Caliani

SIENA. Polisportiva Mens Sana 1871 comunica di aver affidato l’incarico di Direttore Generale della sezione Basket a Riccardo Caliani, nelle ultime stagioni impegnato come Team Manager e Direttore Marketing della Mens Sana Basket 1871 e precedentemente attivo con Mens Sana Basket spa. Riccardo Caliani sta già lavorando alla composizione del roster della prima squadra e dello staff anche del settore giovanile.

“Il fatto che un professionista come Riccardo Caliani abbia accettato di ripartire da zero con noi mi riempie di orgoglio – sottolinea il presidente della Polisportiva Mens Sana 1871 Antonio Saccone – non solo per le sue qualità professionali mostrate in tanti anni alla Mens Sana Basket, ma anche per la sua serietà e correttezza, anche da un punto di vista umano, che ha sempre mostrato nei confronti della Polisportiva. Confidiamo di aver trovato in lui la persona adatta per poter ricostruire la sezione basket, nella speranza che il progetto possa portare ad una crescita importante a livello strutturale e di risultati sportivi”.

“Ringrazio la Polisportiva Mens Sana 1871 per aver pensato a me come persona adatta a ricoprire questo incarico – afferma Riccardo Caliani – mi sono sentito fin da subito al centro del progetto, percependo la fiducia da parte del presidente e di tutti i dirigenti. Per me è un grande onore e spero di poter dare il mio contributo per far si che il basket biancoverde possa avere, nel più breve tempo possibile ma senza fretta, una struttura solida su cui porre le basi per una rinascita all’insegna della sostenibilità gestionale e finanziaria”. Nei prossimi giorni i programmi sportivi della sezione basket della Mens Sana 1871 saranno illustrati in una conferenza stampa.