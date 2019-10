Mens Sana basketball: giovedì 3 ottobre la presentazione ufficiale

La prima squadra si presenta in Piazza del Campo dopo lo scrimmage con il Cus Firenze

SIENA. La Mens Sana Basketball si presenta alla città: giovedì 3 ottobre, presso il Bar “Fonte Gaia” in Piazza del Campo alle ore 22, si terrà infatti la presentazione ufficiale della prima squadra biancoverde e dello staff tecnico. Un evento per far conoscere il team che parteciperà al campionato di Promozione nell’anno zero del basket mensanino. A pochi giorni dall’inizio del campionato, programmato per domenica 13 ottobre alle ore 18 al Palaestra contro Atletica Castello, la Mens Sana Basketball abbraccia la città e i tifosi.

“E’ l’inizio di una nuova avventura – sottolinea il presidente della Polisportiva Mens Sana 1871 Antonio Saccone – Presentiamo ufficialmente la prima squadra della Mens Sana Basketball, la nostra sezione di basket. Quella che, nell’intenzione della nostra pluricentenaria società, dovrà essere il punto di riferimento del nostro settore giovanile, altrettanto importante per gettare le basi di un futuro solido e certo. Il progetto della Polisportiva è e rimarrà a aperto a tutti i contributi della comunità senese. Vogliamo portare avanti, tutti assieme, un disegno che possa reggersi su basi consolidate e possa camminare con le proprie gambe, conoscendo le difficoltà e le problematiche che tutte le nostre altre sezioni affrontano quotidianamente e riescono a superare proprio con quella passione e quel senso di comunità che caratterizza i nostri tremila soci. Sono sicuro che i ragazzi che vestiranno questa maglia in questo campionato sapranno tradurre in campo quello che, fuori dal campo, la Polisportiva si è impegnata e si impegnerà a realizzare, attraverso i dipendenti, i volontari, lo staff tecnico che comprende preparatori e staff sanitario. Non solo: anche la passione e l’amore per i colori bianco verdi che riempiranno, sono sicuro, i gradoni del palazzetto di viale Sclavo”.

“Quello di giovedì – commenta il direttore generale della sezione basket Riccardo Caliani – Sarà un evento aperto a tutta la cittadinanza per far conoscere i giocatori della prima squadra e lo staff. Pur consapevoli di dover ripartire da un campionato come quello di Promozione, stiamo portando avanti un lavoro di costruzione di un progetto solido, passo dopo passo, per riportare in alto il basket biancoverde. La squadra e il coach Pierfrancesco Binella, insieme a tutto lo staff, stanno lavorando con grande dedizione e passione e questo ci conforta alla vigilia del campionato. Dal canto nostro stiamo strutturando la sezione, anche con una serie di collaborazioni tecniche e professionali. Siamo consapevoli di dover rappresentare la Mens Sana, un grande onore per tutti noi ma anche un altrettanto grande onere. Speriamo di riuscire a coinvolgere tante persone nel nostro progetto”.

La presentazione della squadra si terrà dopo lo scrimmage, in programma alle ore 20 al Palaestra, con il Cus Firenze. Prosegue intanto la campagna di adesione “Per la Maglia”: le tessere si possono sottoscrivere dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 20 presso la segreteria della Polisportiva Mens Sana in viale Sclavo.