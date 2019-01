Mens Sana Basket: i soci approvano il bilancio

SIENA. Si è tenuta ieri (8 gennaio) presso la sede del PalaEstra, in seconda convocazione, l’Assemblea ordinaria della Mens Sana Basket 1871 SSD a R.L. con il quorum determinato dalla presenza di Filippo Maria Macchi, delegato di Siena Sport Network srl (detenente il 61,17% della Società), Filippo Mascia, delegato di Polisportiva Mens Sana (2% della Società), Alessandro Lami, presidente di Io Tifo Mens Sana (15%), assente il Consorzio Basket e Sport a Siena (detenente il 21,83% della Società), intervenuto il membro del Consiglio di Amministrazione Massimo Macchi (presidente).

Dopo ampia e approfondita discussione l’Assemblea ha approvato il bilancio dell’esercizio concluso al 30 giugno 2018 con il voto favorevole del Socio di maggioranza e due astensioni.

“Il bilancio di esercizio approvato dall’Assemblea ordinaria dei Soci presenta perdite più basse del 50% circa rispetto all’anno precedente grazie ad una gestione oculata da parte della famiglia Macchi, proprietaria della Società”, afferma Emanuele Nucera, consigliere della Mens Sana Basket 1871.

“Per quanto riguarda la situazione creditoria e debitoria – aggiunge – emergono crediti importanti da incassare relativi ad alcuni clienti sponsor che non hanno ancora saldato quanto dovuto. Nel momento di ristrutturazione finanziaria in cui questi introiti saranno nelle disponibilità della Società, anche la situazione debitoria è destinata ad evolversi in senso positivo”.

Infine, il presidente dell’Associazione Io Tifo Mens Sana, Alessandro Lami, ha espresso grande soddisfazione per la netta riduzione delle perdita di esercizio nel bilancio approvato ieri sera.