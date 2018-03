Mens Sana Basket 1871: si è insediato il nuovo cda

L'amministratore delegato ha presentato il risultato del bilancio semestrale che prevede un fatturato di euro 1.353.569,05 con un utile d'esercizio pari ad euro 15.437,59

SIENA. Inizia l’ennesima nuova era della Mens Sana. Nel pomeriggio del 9 marzo si è insediato il nuovo consiglio di amministrazione con Massimo Macchi presidente e la Siena sport network azionista di maggioranza con il 61,12% del pacchetto.

Oltre al Presidente hanno partecipato Massimo Scialò, vice presidente; Francesco Bertoletti, amministratore delegato; Luigi Cagnazzo; Emanuele Nucera ; Claudia Tonini e Roberto De Marco sindaco revisore. In premessa, il Cda ha preso atto delle dimissioni di Simone Ciotti e Marco Turillazzi per motivazioni strettamente personali.

Il cda ha verificato la quota delle perdite finora versata e ha constatato che, in presenza di una perdita complessiva di euro 324.036,00 evidenziata dal bilancio di esercizio chiusosi in data 30/06/2017 e approvato in data 26/01/2018, L’Associazione Io Tifo Mens Sana ha versato la propria parte, il Consorzio ha comunicato a cda in corso di aver ultimato quanto di propria competenza, la Polisportiva ha compensato con propri crediti e la Siena Sport Network Srl, che ad oggi ha dovuto versare in ricapitalizzazione la somma più elevata, sta ultimando nelle prossime ore la rimanenza.

Successivamente, l’amministratore delegato ha presentato ai membri del cda il risultato del bilancio semestrale che prevede un fatturato di euro 1.353.569,05 con un utile d’esercizio pari ad euro 15.437,59.

Tale volume di affari è frutto del supporto degli sponsor storici della società, a cui va un sentito ringraziamento e ad un lavoro certosino di continua ricerca dettato dalle relazioni imprenditoriali dei soci e dei membri del cda.

Di seguito l’amministratore delegato ha descritto la situazione finanziaria della società e documentato come la Società stessa risulti in regola con gli adempimenti federali e quelli con dipendenti e tesserati. Nonostante il buon andamento contabile, il dottor Bertoletti ha spiegato che è in atto una normale flessione dei flussi di cassa dovuta al momento della stagione e segnala la necessità di provvedere all’aumento di capitale, sottoscritto nell’ultima assemblea dei soci in data 26/01/2018, per garantire alla società il cash flow necessario al completamento della stagione sportiva in maniera regolare.

Continuando la trattazione dei punti all’ordine del giorno il cda della Mens Sana Basket ha definito che il prossimo 20 marzo, si terrà un evento di presentazione a stampa e stakeholder in cui la dirigenza presenterà il nuovo direttore marketing della società dott. Stefano Corona ed i piani di sviluppo operativi e commerciali per i prossimi mesi e la prossima stagione.

A conclusione, il Presidente Massimo Macchi ha voluto sottolineare “l’impegno proprio e di tutto il cda per continuare a sostenere la società Mens Sana Basket 1871, proseguendo il lavoro di ristrutturazione iniziato già all’inizio di questa stagione e comunicando a tutti i sostenitori che lo staff, la dirigenza e la proprietà sono costantemente al lavoro per garantire il futuro dei colori biancoverdi e che qualsivoglia interferenza proveniente dall’esterno, soprattutto se volta a creare disturbo al duro e quotidiano lavoro, sarà combattuta con ogni mezzo e in ogni sede e non avrà comunque capacità di interferire sull’andamento della stagione e sui programmi societari”.