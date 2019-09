La Virtus conquista la Final Four di Coppa Toscana

Sabato 28 esordio in campionato contro la Sinergy

VIRTUS SIENA – DANY BASKET QUARRATA 74-63

(10-20; 38-35; 61-41)

VIRTUS: Bartoletti 10, Ricciardelli, Braccagni ne, Bianchi 6, Sabia, Olleia 11, Cerpi, Imbrò 13, Ndour 10, Bovo, Casoni 22, Terni 2. All. Tozzi

QUARRATA: Biagi 3, Toppo 16, Nesi F 15, Vannoni 9, Magnini 5, Nesi M ne, Vettori 2, Riccio 9, Bracali, Cannone 4. All. Valerio

SIENA. Bella vittoria per la Virtus, che nei quarti di finale di Coppa Toscana supera Quarrata per 74-63, accedendo così alle Final Four della competizione che si disputeranno a Gennaio.

È un ottimo avvio quello dei rossoblu, che si portano subito in vantaggio 8-1. Dalla metà del quarto rallenta l’attacco della Virtus, e Quarrata inizia la rimonta sfruttando la panchina, che dà linfa vitale alla squadra e permette agli ospiti di chiudere il primo quarto in vantaggio 10-20.

Il secondo periodo si apre con un ispirato Imbró che segna due triple e unito ad un super Casoni (15 punti per lui nel solo secondo quarto) guida la rimonta rossoblu che riporta a contatto i ragazzi di coach Tozzi. Quarrata però continua a produrre gioco e rimane a contatto con i canestri di Nesi e Toppo. Il secondo quarto termina 38-35.

È una super Virtus quella che entra in campo dopo l’intervallo: i rossoblu stringono le maglie difensive, non concedendo neanche un canestro dal campo nel quarto a Quarrata, che segna 7 punti soltanto dalla lunetta, con un Ndour super in difesa su Toppo. In attacco i virtussini, guidati dal solito Casoni, segnano con continuità, toccando il +20 a fine terzo quarto (41-61).

L’ultimo quarto inizia con un fallo antisportivo e tecnico a Bianchi, che permettono a Quarrata di costruite un parziale iniziale di 7-0 dal quale gli ospiti costruiscono la rimonta, che li porta fino al -6 (67-61) a due minuti dalla fine, complici anche gli errori offensivi della Virtus. Un canestro in penetrazione di Olleia ferma l’emorragia, e un paio di buone difese chiudono la partita e consegnano la vittoria e la qualificazione alla Virtus per 74-63.

«Ci sono state buone idee – commenta coach Maurizio Tozzi – Credo che sia stata una partita complicata, siamo una squadra giovane e può darsi di avere dei momenti di smarrimento nel corso della partita, ma sono molto di più i segnali positivi che quelli su cui ridire».

Sabato 28 alle 21.15 a San Giovanni Valdarno i rossoblu esordiranno in campionato contro la Synergy.