La Mens Sana ha versato la rata Fip. Si dice…

L'amministratore unico Dattile dovrebbe convocare una conferenza stampa nel fine settimana

di Umberto De Santis

FIP pari a 25mila euro circa, che dovrebbe salvaguardare la stagione della Under 20, la prima squadra attuale del club. Ne ha informato l’amministratore unico Massimo Dattile e non si conoscerebbero altri dettagli, tra cui il soggetto che avrebbe provveduto (era stata richiesta una forma di finanza esterna per salvaguardia legale). SIENA. Secondo quanto riferito al cittadinoonline.it da fonti interne alla società, la proprietà della Mens Sana Basket 1871 ha provveduto nella giornata odierna, termine ultimo da regolamento, a versare la ratapari a 25mila euro circa, che dovrebbe salvaguardare la stagione della Under 20, la prima squadra attuale del club. Ne ha informato l’amministratore unico Massimoe non si conoscerebbero altri dettagli, tra cui il soggetto che avrebbe provveduto (era stata richiesta una forma di finanza esterna per salvaguardia legale).

L’ amministratore unico aveva chiesto il pagamento di una somma di 56mila euro circa. I 30mila che mancano all’appello sono quanto c’è da versare come multa per l’esclusione dal campionato, sui quali sarebbe stata richiesta sospensiva per il pagamento, da svolgersi eventualmente all’esito negativo del ricorso proposto.

Probabile che nel fine settimana Dattile convochi una conferenza stampa.