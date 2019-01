La Mens Sana fermata a Rieti

SIENA. Un’altra trasferta amara per la Mens Sana che a Rieti si arrende alla Zeus Energy Group. I laziali si impongono con il punteggio di 53-42 e proseguono la marcia nelle zone alte della classifica mentre i biancoverdi di coach Moretti rimandano ancora il colpo esterno – manca dal 28 ottobre a Frosinone contro Cassino – e restano fermi a quota 13.

Al PalaSojourner, nel match valido per la seconda giornata di ritorno del campionato di serie A2 girone Ovest, primo quarto in equilibrio spezzato solo da Adegboye che permette ai laziali di coach Rossi di chiudere sul +5 (19-14). Nel secondo parziale Siena rimonta con Morais, Marino e Pacher e chiude in parità alla sirena di metà gara (30-30). Terza frazione con i padroni di casa che trovano il massimo vantaggio grazie soprattutto a Jones (44-36). Negli ultimi 10′ più errori che canestri e i biancoverdi non riescono a rimontare lo svantaggio.

La squadra domani beneficerà di un giorno di riposo. La ripresa degli allenamenti, in vista del match di domenica prossima al PalaEstra contro la Junior Casale, è fissata per martedì con una doppia seduta.

LA PARTITA

Nel quintetto iniziale di coach Moretti c’è Prandin con Marino, Morais, Pacher e Poletti. Sblocca Gigli che recupera una palla vagante nel pitturato, risponde Morais con la tripla del 2-3. Rieti ribalta tutto con Tomasini e la schiacciata di Jones in contropiede, ma Poletti c’è (6-5). Distanze invariate dopo i canestri di Jones e Prandin, la seconda tripla della serata di Morais permette a Siena di rimettere la testa avanti ma Rieti piazza un parziale di 7-0 con Adegboye e un libero di Conti per il 15-10 a meno di 2′ dalla sirena. Pacher spezza il break con la “bomba” del -2, la tripla di Casini regala a Rieti il 19-14 che chiude il quarto.

Casini apre il secondo parziale con due tiri liberi ma Morais lotta e prima appoggia al tabellone, poi schiaccia dopo la tripla di Carenza (24-18). Un tiro libero di Radonjic e Ranuzzi firmano lo 0-5 biancoverde per il 24-21 con poco più di 5′ da giocare costringendo coach Rossi a chiamare time-out. All’uscita dal minuto di sospensione Jones interrompe il parziale senese con un tiro libero ma Poletti e Pacher, sempre dalla lunetta, pareggiano i conti (25-25). Marino dall’arco porta avanti i biancoverdi (27-28) dopo il canestro di Adegboye, Rieti replica con Tomasini in sospensione (30-28). L’appoggio al tabellone di Pacher regala ai biancoverdi il 30-30 di metà gara.

Break reatino in avvio del terzo quarto con la tripla di Tomasini e il sottomano di Casini (35-30). Pacher però schiaccia il 37-34 e la Mens Sana si riporta a un possesso di distanza. Assist di Marino per Radonjic che non sbaglia (37-36) ma dall’altra parte Jones con cinque punti in fila firma il +6 della Zeus Energy e costringe coach Moretti al time-out. Siena però continua a litigare con il canestro e Toscano dalla lunetta non sbaglia per il 44-36 del 20′.

Errori in serie da una parte e dall’altra nei primi 2′ dell’ultimo parziale poi Toscano realizza il tiro libero del 45-36. Adegboye in penetrazione regala a Rieti il primo vantaggio in doppia cifra della partita e, mentre la Mens Sana continua a sparacchiare da tre, Jones non sbaglia da sotto (49-36 al 35′). Morais sblocca il punteggio dei biancoverdi e Sanguinetti realizza cadendo all’indietro per il -9 (49-40). Tomasini realizza un solo tiro libero a 2′ dalla sirena ma i biancoverdi non riescono più a trovare la via del canestro e la tripla di Casini chiude il match.

ZEUS ENERGY GROUP RIETI-ON SHARING MENS SANA 53-42 (19-14, 30-30, 44-36)

ZEUS ENERGY GROUP RIETI: Adegboye 10, Jones 13, Gigli 2, Toscano 3, Tomasini 10, Casini 10, Conti 1, Berrettoni, Carenza 3, Nikolic, Bonacini 1, Finco. All. Rossi

ON SHARING MENS SANA SIENA: Poletti 6, Pacher 11, Morais 12, Lupusor, Marino 3, Radonjic 3, Ranuzzi 2, Del Debbio, Cepic, Prandin 2, Ceccarelli, Sanguinetti 3. All. Moretti

ARBITRI: Ciaglia, Wassermann, Meneghini.

TIRI LIBERI: Rieti 11/17, Siena 6/8.

TIRI DA DUE: Rieti 15/38, Siena 12/29.

TIRI DA TRE: Rieti 4/23, Siena 4/27.

RIMBALZI: Rieti 44 (30/14), Siena 47 (34/13).