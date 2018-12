La Mens Sana cerca il riscatto in trasferta

Campanella presenta la gara con la Leonis Roma

SIENA. Ultimo impegno del 2018 all’orizzonte per la Mens Sana , che sabato (29 dicembre) alle ore 19:00 (diretta su LNP TV per i possessori di LNP TV Pass e su Tva Canale 3, canali 12 e 95 del digitale terrestre) affronterà al palasport “Ponte Grande” di Ferentino la Leonis Roma. Il match contro i capitolini è il secondo anticipo della 14ª e penultima giornata di andata del campionato di serie A2 Old Wild West girone Ovest che vedrà i biancoverdi al giro di boa il prossimo 6 gennaio al PalaEstra contro Agrigento. A presentare la sfida di sabato sul parquet di Ferentino è il vice allenatore mensanino, Federico Campanella.

Come è andata la ripresa degli allenamenti dopo il ko con Bergamo e il Natale?

“Con Bergamo siamo partiti bene rispettando il nostro piano partita poi quando hanno alzato la fisicità e chiuso le maglie difensive siamo andati in difficoltà e non abbiamo avuto la forza di reagire e riprendere la partita in mano fino alla sirena. La squadra dal giorno di Santo Stefano è tornata ad allenarsi desiderosa di riscattare gli ultimi passi falsi: Poletti e Cepic sono ormai recuperati, mentre Sanguinetti è stato costretto a saltare l’allenamento di giovedì per un lieve attacco febbrile”.

Sabato la trasferta contro la Leonis Roma: che squadra affronterà la Mens Sana?

“La Leonis è una squadra pericolosa. Fino ad ora non è stata molto costante in termini di risultati ma ha enormi potenzialità: basa il suo gioco sugli esterni ma ha anche chili e centimetri e quindi ci aspettiamo una partita fisica e di alta intensità. Dovremo avere un occhio di riguardo per i loro tiratori dal perimetro come Zeisloft e Amici ma sarà fondamentale imporre il nostro gioco e non inseguire il loro”.

Cosa dovrà fare la Mens Sana sul parquet di Ferentino?

“Dovremo partire con il giusto approccio mentale alla partita: questo aspetto è fondamentale poi bisognerà prestare attenzione ai dettagli e contrastare la loro fisicità, rimanendo lucidi e attaccati alla partita per tutti e 40 i minuti. Per noi e per il nostro momento questo match può essere un punto di svolta e quindi ha una grande importanza”.