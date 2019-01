La final-eight di basket di Coppa Italia si gioca ancora a Firenze

FIRENZE. Secondo anno consecutivo a Firenze per la final eight di Coppa Italia di basket. La Legabasket, con il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Firenze ha scelto ancora una volta il Nelson Mandela Forum. Oggi la presentazione dell’evento nella sala d’Arme a Palazzo Vecchio, a Firenze. Insieme all’assessore regionale al diritto alla salute Stefania Saccardi, il presidente della Legabasket Egidio Bianchi, il sindaco di Firenze Dario Nardella e l’assessore allo sport del Comune di Firenze Andrea Vannucci.

“Anche per questa edizione – ha detto Stefania Saccardi – la Regione ha deciso di dare il proprio supporto perché crediamo nei valori espressi. E soprattutto considerato il programma di eventi collaterali tra i quali spicca la Next Gen Cup, con tanti prospetti a darsi battaglia prima dei ‘grandi’ proprio nell’impianto fiorentino”.

“L’attenzione rivolta dalla Legabasket – ha aggiunto Saccardi – a temi che alla Regione stanno molto a cuore, come l’inclusione, è un motivo che ci spinge ancor più a starle a fianco nell’organizzazione di un evento così importante. Il concetto di sport per tutti, rivolto in particolar modo ai tanti ragazzi e ragazze affetti da disabilità, intellettiva e motoria, è una delle nostre priorità. Così come lo è la valorizzazione delle discipline considerate ‘minori’, come potrebbe essere il basket. Ma, a giudicare dal numero di giovani e famiglie coinvolte in Toscana, e dal successo della prima final eight dello scorso anno a Firenze, con oltre 25 mila spettatori in 4 giorni, credo sia un’etichetta che non appartiene a questa disciplina”.