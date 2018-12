“Io tifo Mens Sana” ha incontrato il sindaco De Mossi

SIENA. In data odierna (31 dicembre) i vertici dell’Associazione “Io tifo Mens Sana” si sono recati dal Sindaco Luigi De Mossi per condividere delle informazioni relative alla situazione attuale, economica e tecnica, della Mens Sana Basket 1871.



L’Associazione ha rappresentato all’Amministrazione Comunale la sua assoluta volontà di creare i presupposti per superare le difficoltà contingenti in modo da garantire la prosecuzione del basket mensanino a Siena. Da parte sua, il Sindaco, ha confermato l’esistenza di contatti con soggetti che potrebbero essere interessati a sostenere in un prossimo futuro la compagine biancoverde.