Io tifo Mens Sana ha incontrato Filippo Macchi

SIENA. Da Io tifo Mens Sana riceviamo e pubblichiamo.

“Si è tenuto l’incontro richiesto dall’Associazione “Io Tifo Mens Sana” con il DG di MSB1871 Filippo Macchi in merito alla situazione attuale. Il DG ha illustrato la situazione dei lodi ancora esistenti che saranno gestiti con una strategia step by step, in maniera che non si debba arrivare mai a conseguenze negative per la Mens Sana, e ha reso noto il piano per soddisfare le legittime richieste dei giocatori in merito allo stipendio di dicembre. Il pagamento di detto stipendio, ha affermato Filippo Macchi, sarà corrisposto per una percentuale immediatamente e per il saldo all’inizio del nuovo anno. E’ stato anche illustrato il flusso finanziario in base al quale, appunto all’inizio del 2019, sarà possibile avere un po’ di ossigeno per le casse biancoverdi. L’Associazione chiede alla proprietà questa chiarezza e sincerità.

L’Associazione inoltre prende atto con viva soddisfazione della disponibilità dell’attuale amministrazione a difendere i colori bianco verdi per investire sul futuro di una delle bandiere sportive della città che noi da sempre sosteniamo, in attesa dell’incontro, già richiesto, con il Sindaco.

La situazione è e resta difficile, la compattezza è indispensabile, noi siamo pronti, come sempre, a fare la nostra parte. Forza Mens Sana!”.