Iniziata la prevendita per Mens Sana-Agrigento

Da domani sarà attiva la prevendita della partita, valida per la quindicesima e ultima giornata di andata del campionato di serie A2 girone Ovest, sul circuito CiaoTickets (https://www.ciaotickets.com/ menssanabasket ), nelle tabaccherie convenzionate e presso la biglietteria del PalaEstra che resterà aperta sabato 5 gennaio dalle 10:30 alle 12:30 e domenica 6 gennaio al mattino, con orario 10:30-12:30, e nel pomeriggio dalle 16:00 fino alla fine del primo quarto.

La società ricorda che l’acquisto dei biglietti in prevendita non comporta costi aggiuntivi ed invita i suoi sostenitori ad approfittarne per evitare file ai botteghini.