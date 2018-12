Ferentino amara per la Mens Sana: vince Roma

Leonis Roma – ON Sharing Mens Sana Siena 76-73

(17-17, 25-14, 16-25, 18-17)

Leonis Roma: Damian Hollis 26 (8/13, 2/4), Alessandro Amici 23 (2/7, 4/8), NickZeisloft 14 (2/2, 2/9), Alessandro Piazza 6 (0/4, 2/3), Mohamed Toure 5 (1/1, 1/2), Eugenio Fanti 2 (1/1, 0/0), Abdel pierre Fall 0 (0/4, 0/1), Luca Infante 0 (0/0, 0/0), Daniele Bonessio 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Torresani 0 (0/0, 0/0), Alexander Cicchetti 0 (0/0, 0/0), Gianluca Santini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 18 – Rimbalzi: 21 3 + 18 (Abdel pierre Fall 5) – Assist: 6 (Alessandro Piazza 3)

ON Sharing Mens Sana Siena: Mitchell Poletti 21 (4/7, 1/2), Carlos Morais 17 (6/14, 1/8), Tommaso Marino 12 (1/4, 3/5), A.j. Pacher 10 (5/6, 0/3), Alex Ranuzzi 7 (2/2, 1/3), Roberto Prandin 4 (0/3, 0/0), Giacomo Sanguinetti 2 (0/2, 0/1), Ion Lupusor 0 (0/1, 0/0), Janko Cepic 0 (0/0, 0/0), Todor Radonjic 0 (0/0, 0/0), Leonardo Ceccarelli0 (0/0, 0/0), Andrea Del debbio 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 19 / 25 – Rimbalzi: 35 12 + 23 (Mitchell Poletti 9) – Assist: 7 (Carlos Morais, Roberto Prandin 2)

di Umberto De Santis

SIENA. A Ferentino, in clima di grande tranquillità – da sottolineare, visto quello che combina il calcio – si incrociano la Leonis Eurobasket Roma e la Mens Sana Basket 1871. Assente Federico Loschi tra i padroni di casa. Mens Sana double face che però si ferma sul più bello del recupero contro un’avversaria che non aveva altro da offrire oltre a un Hollis a tratti immarcabile. E se i due italiani Amici e Poletti si sono quasi equivalsi, nei rispettivi ruoli, alla formazione di Moretti è mancata nel primo tempo – troppi i palloni sparati sui piedi dei compagni invece che assist – la disciplina messa in evidenza nel secondo.

Primo quarto: di Morais e Toure i primi punti del match 2-2. Le triple di Marino accompagnano il break dei toscani 3-10 che al 4′ costringe Fabio Corbani al timeout. Leonis alza il ritmo, Piazza da tre e Amici accorciano al ritorno in campo, striscia chiusa da Poletti con 3’35”. Toure ha nelle mani la bomba del -1, Hollis sorpassa, ma la sensazione è che siano i romani a sprecare. Il gioco da tre punti di Poletti premia una Mens Sana che non si fa prendere dall’ansia 15-17 con 100 secondi alla prima sirena. Hollis va in lunetta, il 2/2 pareggia, poi ancora qualche errore gratuito di entrambe le squadre e si chiude 17-17.

Poletti e Hollis a segno nei primi due minuti del secondo periodo, ma la Leonis va rapidamente in bonus e Morais in lunetta 1/2. Zeisloft spara due bombe consecutive: sulla prima il giocatore angolano è lesto a rimettere in pari a quota 22; sulla seconda diventa un gioco da quattro punti e con 6’35” Moretti prende il timeout. Nulla da fare: trovato appena un poco di spazio Amici segna dall’arco. Strappo 7-0 che Marino può chiudere con il 3/3 dalla lunetta, 29-25 al 14′. Siena sparacchia da tre, e invece la mette Hollis, che si ripete poco dopo con una elegante penetrazione, e l’Eurobasket può progettare la fuga 36-25 con 3’49”. Hollis continua a fare l’americano con un’altro canestro senza marcatura, stavolta Poletti in lunetta fa 2/2, Siena ricomincia a marciare. E invece segna Zeisloft trovando la solita risposta di Poletti, un 4/4 in un minuto 41-31. Nell’ultimo minuto lunetta per Zeisloft1/2 con 5 secondi per i senesi che perdono palla sulla rimessa. L’azione romana non porta frutti, nazi sì: contestazione per un presunto mancato fischio che costa un tecnico per proteste ad Amici. Hollis 16. Poletti 13, Leonis 50% da tre.

La Leonis riparte con il ritmo che ha tenuto per buona parte del primo tempo, con Hollis che continua a dominare, ma Siena è certamente più presente e il gioco da tre punti di Morais, proseguito con due contropiedi consecutivi vale il 46-42 con 7’12”. Corbani smette di guardare e chiama timeout di fronte alla doppia amnesia dei suoi. Piazza ci mette una tripla per chiudere il ritorno dei toscani. Il terzo fallo di Fall manda Poletti in lunetta 1/2 così la replica di Zeisloft spinge avanti l’Eurobasket. Pacher ci mette una pezza 51-45. Il fallo in attacco di Infante rilancia la Mens Sana che si riporta con Sanguinetti a -3 con 2’47”. La Leonis sembra stanca anzitempo, Hollis commette il terzo fallo, Prandin fa -1. E’ sempre Hollis con 61 secondi canestro e libero per chiudere l’astinenza dei locali 55-51. Morais si incarta fra quattro avversari, ma dalla spazzatura Prandin trova due liberi. Amici ci mette la tripla, Morais fissa il punteggio sul 58-56. Gara aperta dalla difesa della Mens Sana: per i romani 5 palle perse, contro le 6 di tutto il primo tempo.

Bomba di Poletti per il vantaggio esterno dopo 1′ dell’ultimo periodo, ma pronta replica di Amici fa 61-59. Timeout Moretti ma al rientro in campo l’isolamento per Hollis paga un 2+1 importante per la Leonis, che si stacca sul +5. Marino affretta i tempi e spara un airball. Siena in bonus e Amici non perdona 2/2; ancora Siena riaffretta il gioco e subisce il contropiede di Fanti 68-59. Moretti deve prendere un minuto di sospensione. Poletti e un’altra rubata con contropiede di Moraisriaccendono gli ospiti, che si guadagnano anche un antisportivo di Zeisloft su Pacher (0/2). Che si rifà con contropiede vincente con 4’40”. Amici riallunga, Sanguinetti sbaglia un facile appoggio 70-65 con 3’54”. Ranuzzi risolve dall’angolo con la tripla al 24esimo secondo per il 70-68; Amici in lunetta fa 2/3, e Marino segna un’altra bomba 72-71. La Leonis spreca tre occasioni per riallungare in circa 60 degli ultimi 90 secondi, poi il fallo su Ranuzzi manda tutti in panchina per il timeout. Rimessa Siena, dunque, con l’azione di Morais finalizzata dal rimbalzo e tapin di Pacher. +1 esterno e timeout Corbani con 28,6 secondi. Che sceglie la rimessa in attacco, con Amici che va in lunetta per il +1. La replica toscana vede Morais stoppato, con Zeisloft subito vittima di fallo 76-73. 7,8 secondi alla fine, fallo su Pacher con 3,3. L’ultimo disperato tiro di Morais va sul ferro.