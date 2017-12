Fallimento Mens Sana: sequestrati 33 milioni agli ex-vertici

FIRENZE. Il tribunale di Firenze ha accolto il ricorso della curatela fallimentare della spa ed h fatto sequestrare beni mobili ed immobili per 33 milioni di euro a Ferdinando Minucci, Paola Serpi, Luca Anselmi, Cesare Lazzeroni, Giorgio Maggiorelli, Romano Rossi, Luca Ciurlia, Olga Finetti (ex consiglieri di amministrazione della Mens Sana Basket dal 2006 al 2014), e a Graziano Costantini, Roberto Lusini e Giorgio Moscadelli, (collegio sindacale della società).

La richiesta è stata fatta dalla curatela come azione di responsabilità, motivata dalle “plurime condotte inadempienti nella gestione della società sportiva che hanno provocato un danno al patrimonio sociale ed ai creditori”, quantificato nei 33 milioni di euro posti sotto sequestro.

23 risultano somme distratte dalle casse societarie e corrisposte alla società Essedue Promotion a fronte di false fatture nel periodo 2006-2012; 8 sono riferibili alle sanzioni fiscali di cui era gravata la società per gli illeciti tributari per il pagamento in nero dei tesserati; altri 2,6 sono riconducibili alla perdita integrale del patrimonio sociale subita dalla società al momento dello scioglimento.