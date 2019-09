Esordio in trasferta in C Gold per la Virtus

Sabato 28 alle 21,15 affronta la Synergy Valdarno

SIENA. E’ pronta all’esordio in campionato l’Acea Virtus Siena, che domani, sabato 28, sarà protagonista a San Giovanni Valdarno alle 21.15 contro la Synergy Basket Valdarno, per la prima giornata del campionato di C Gold.

I rossoblu arrivano da un’ottima prestagione, nella quale sono riusciti a raggiungere le Final Four di Coppa Toscana, dopo aver superato al primo posto il girone A ed aver vinto ai quarti di finale contro Quarrata.

La Synergy, allenata dal senese Filippo Franceschini, non è invece riuscita a qualificarsi alla fase successiva in Coppa, avendo terminato il girone F al terzo posto, alle spalle di Olimpia Legnaia e Fides Montevarchi.

Ecco le parole del vice allenatore della Virtus Andrea Spinello in vista della prossima partita.

Prima di campionato in trasferta, che squadra è la Synergy?

«E’ una buona squadra, giocano molto in contropiede quindi dovremo stare attenti soprattutto a questa loro caratteristica. Hanno giocatori molto bravi a correre il campo in transizione offensiva».

La Virtus invece come arriva alla partita?

«Siamo al completo, arriviamo carichi e determinati per portare a casa un successo all’esordio in campionato. In settimana ci siamo allenati bene, siamo pronti».

Avete giocato un’ottima prestagione, questo potrà aiutare nelle prime partite di campionato?

«In prestagione siamo andati bene, il raggiungimento delle Final Four di Coppa Toscana lo dimostra. Vogliamo mettere in campo da subito tutta la determinazione e la qualità messa sul parquet in prestagione, per iniziare il campionato subito con il piede giusto».