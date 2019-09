Esordio con sconfitta in Coppa Toscana per l’Apf Costone

Elena Poletti

NUMBER 8 SAN GIOVANNI VALDARNO- APF COSTONE SIENA 53-47

SAN GIOVANNI VALDARNO: Nannini 13, Casucci 2, Innocenti 23, Amato 3, Baggiani, Tognaccini 6, Bidini 4, Argenti 1, Scarpellini 1, Ermini, Campagnano ne. All. Piccioli

APF COSTONE SIENA: Poletti 20, Bianconi 4, Dragoni 10, Sardelli, Bonaccini 1, Renzoni 6, Sabia 4, Sardelli 2, Balestrazzi ne, Pierucci ne, Nanni ne, Pastorelli ne,. All. Fattorini

ARBITRI: Puocci e Parigi

Parziali: 9-9, 25-21, 41-32

SIENA. Il Costone esce sconfitto nella gara d’esordio di Coppa Toscana sul campo del San Giovanni Valdarno. Non iniziano male le ragazze di David Fattorini, che tengono testa alle padrone di casa per tutta la prima frazione che si chiude in parità. Poi le padrone di casa riescono nella 2^ e 3^ frazione a prendere alcuni punti di vantaggio (4 all’intervallo e 9 alla 3^ sirena) che le senesi non riusciranno più a recuperare, nonostante un forcing finale che vede però Bonaccini e Dragoni out per 5 falli.

“Siamo ancora indietro – afferma Fattorini – ma alcune cose buone le abbiamo fatte vedere. La squadra è fortemente ringiovanita e deve prendere fiducia nei propri mezzi”. Tra le bianconere il neo acquisto Poletti in evidenza con 20 punti, mentre tra le valdarnesi buone le prove di Innocenti (23) e Nannini, quest’ultima in campo per 40’.