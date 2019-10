Edoardo Pannini è il capitano della Mens Sana Basketball

Il giocatore: "Un grande onore ed una grande responsabilità"

SIENA. E’ Edoardo Pannini, classe 1999, il capitano della Mens Sana Baskeball 2019-2020. La sua nomina è arrivata tramite una vera e propria elezione all’interno dello spogliatoio biancoverde: sono stati i compagni a eleggere il playmaker come loro rappresentante dentro e fuori dal campo.

“Una responsabilità grandissima – dice il neocapitano della Mens Sana Edoardo Pannini – che però prendo con grande gioia ed entusiasmo, visto soprattutto che sono nato e cresciuto con questi colori. Nella mia esperienza nelle giovanili ho fatto tanti anni il capitano, ma a livello senior è per me una nuova esperienza e avendo visto da tifoso i capitani storici che sono passati da questa società ho appreso che l’obiettivo principale è quello di essere un leader emotivo in campo, una sorta di guida per i compagni. E’ quello che proverò a fare per poter toglierci tante soddisfazioni durante la stagione. Stento ancora a crederci e non vedo l’ora di iniziare. Forza Mens Sana!”.