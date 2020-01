Di Leo (U 18 Costone) vince il premio Sport e studio Fip

SIENA. Niccolò Di Leo, nato il 4 gennaio 2003, ha disputato (a referto) nell’anno 2019, 27 partite ufficiali del Campionato Regionale U16 Eccellenza Toscana, non ricevendo alcun provvedimento disciplinare, frequentando al contempo con profitto la classe 3A Internazionale del Liceo Scientifico Galilei di Siena, riportando la media finale di 9,36/10.

“Rappresentare il Costone per me è sempre un onore, sia in campo che fuori – ha detto Niccolò Di Leo – che sento in maniera molto importante, essendo cresciuto in questa Società sin dai primi anni del Minibasket”.

Il premio verrà consegnato a Roma sabato 29 febbraio pv, in occasione di una cerimonia che si terrà presso il Salone d’onore del Coni, presenti le autorità federali.

Queste le parole del presidente Emanuele Montomoli: “Il Costone sente il dovere di complimentarsi con Niccolò, nato e cresciuto in questa associazione, per il brillante successo conseguito, confidando che altri ragazzi possano prendere esempio da lui che ha dimostrato con pieno merito di saper conciliare l’impegno scolastico con quello sportivo”.