Covid-19: all’asta le maglie della Virtus

Il ricavato sarà devoluto alla Terapia intensiva delle Scotte

SIENA. Carissimi tifosi e appassionati, come ben sapete il 2020 è l’anno del settantesimo anniversario della fondazione della nostra società, un evento che avevamo iniziato a celebrare da gennaio, premiando tutti i nostri ex atleti durante le partite interne della prima squadra. In mente avevamo, ed abbiamo ancora, tutta una serie di iniziative per celebrare degnamente questo traguardo ed una di queste abbiamo deciso di anticiparla per provare a dare un nostro piccolo contributo alla lotta al Coronavirus.

In occasione della serata conclusiva dei festeggiamenti, inizialmente prevista per giugno ma che molto probabilmente slitterà di qualche mese, avremmo messo all’asta delle bellissime maglie appartenenti a nostri ex virtussini ed a tutta una serie di giocatori professionisti che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa inviandoci la propria canotta, con una parte del ricavato dell’asta devoluto in beneficenza ed un’altra utilizzata per far fronte alle spese organizzative dei vari eventi.

Grazie a tutti coloro che ci hanno inviato il materiale, giocatori, società e addetti ai lavori, e vista l’attuale emergenza sanitaria, abbiamo deciso di partire dalla prossima settimana con un’asta on line che si svilupperà attraverso la nostra pagina Facebook e che andrà in gran parte a finanziare l’acquisto di attrezzature sanitarie per la terapia intensiva del Policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena.

Ogni 4/5 giorni metteremo all’asta una maglia (a breve qualche anticipazione, ma tenetevi forte perché il materiale è stupendo) e chiunque vorrà potrà effettuare la propria offerta indicando la cifra nel commento al post o tramite un messaggio whatsapp al 345 2629529. Speriamo che questa iniziativa vi veda il più partecipi possibile, augurandoci che la somma che riusciremo a racimolare possa essere d’aiuto per contribuite a far fronte all’emergenza ed a sconfiggere il virus.

Chiunque volesse contribuire inviando materiale da mettere all’asta può contattarci alla mail ufficiostampa@virtus-Siena.com

#Virtusisheart