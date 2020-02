Coronavirus: la pallacanestro italiana si ferma: fino a quando?

di Umberto De Santis

SIENA. La riunione presso il CONI delle componenti dello sport italiano per valutare le misure decise dal governo sulle manifestazioni sportive ha partorito, per il mondo della pallacanestro italiana, la scelta radicale di fermare tutto, e subito, a cominciare da un recupero di campionato che avrebbe visto giovedì sera la Virtus Bologna sul campo della Pallacanestro Varese. Ecco il comunicato uscito nel pomeriggio:

“La Federazione Italiana Pallacanestro, di concerto con la Lega Basket Serie A, la Lega Nazionale Pallacanestro e la LegA Basket femminile, preso atto dei provvedimenti governativi e regionali in tema di salvaguardia della salute pubblica, dispone la sospensione, ed il conseguente rinvio, di tutte le gare del prossimo turno di Serie A, A2 e B maschile, della Serie A1 e A2 femminile. La Federazione continuerà ovviamente a monitorare con il massimo scrupolo l’evolversi della situazione sul territorio Nazionale, riservandosi di assumere ulteriori provvedimenti.”

Adesso si tratta di vedere l’evolversi dell’epidemia, per calendarizzare il nuovo finale di campionato, tenendo presente che ci sono date che non si possono superare verso la metà di giugno.E’ possibile che si valuti la riduzione delle gare di ogni serie dei playoff, con quelle a 5 che diventano a 3 e quelle in 7 che scendono a 5. Forte danno per l’Olimpia Milano che si vedrà, tra campionato ed EuroLeague – dove per il momento la trasferta di venerdì a Kaunas non sembra in pericolo – un accavallarsi di partite ravvicinate nel mese di aprile.