Coppa Toscana: l’Apf Costone ospita la Synergy

SIENA. Esordio casalingo stagionale per l’Apf Costoneche questo pomeriggio con inizio alle ore 18, scenderà sul parquet del PalaNannini per affrontare la Synergy Valdarno nella seconda gara valevole per la Coppa Toscana. Le ragazze di David Fattorini si presentano a questo appuntamento dopo la sconfitta subita domenica scorsa sul campo della Number 8 di S.Giovanni V.no per 53-47; anche le ospiti sono inciampate tra le mura amiche per mano delle fiorentine dell’Avvenire 2000 di Rifredi che hanno liquidato la pratica con il punteggio finale di 42-54. Chi vince potrà ancora nutrire speranze, mentre chi uscirà sconfitto non avrà più chance.

Coach Fattorini non nasconde le difficoltà del momento: “Siamo una squadra fortemente ringiovanita e nel contempo rinnovata – afferma il tecnico senese – e di conseguenza c’è ancora molto da lavorare per migliorare le alchimie del gioco. Conto molto sull’esuberanza delle mie ragazze e sugli ultimi innesti che ci assicurano centimetri e qualità importanti. Anche le giovani, tutte provenienti dal nostro vivaio, saranno fondamentali per la crescita del gruppo. Le avversarie odierne provengono da una sconfitta casalinga contro una formazione che lo scorso anno si è salvata con un po’ di fatica. Vediamo cosa saremo in grado di fare; abbiamo lavorato sodo durante tutta la settimana, dobbiamo affidarci alle nostre risorse, cercando di mettere in campo tutta la nostra energia”.

Dirigeranno l’incontro Baldini della sezione di Firenze e Agnorelli della sezione di Siena.