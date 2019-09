Coppa Toscana: la Virtus vince il derby con il Costone

COSTONE SIENA – VIRTUS SIENA 62-69

(16-13; 29-33; 44-52)

COSTONE: Benincasa 16, Catoni, Chiti 4, Tognazzi 9, Bruttini 17, Angeli 6, Panichi 10, Carnaroli, Ceccatelli, Zani ne, Carpitella ne, Aiello ne. All. Braccagni

VIRTUS: Bartoletti 8, Olleia 18, Imbrò 10, Ndour 1, Casoni 14, Bianchi 12, Sabia 6, Bovo, Cerpi, Terni, Calvellini ne, Braccagni ne. All. Tozzi

SIENA. Seconda vittoria per la Virtus in Coppa Toscana, che batte il Costone in trasferta 62-69 guadagnando la vetta del girone A.

Avvio contratto da entrambi i lati, con molta intensità ma poca brillantezza, dovuta forse ai carichi di lavoro di entrambi i gruppi che ancora si fanno sentire. Nonostante i molti errori da una parte e dall’altra sono i padroni di casa ad uscire meglio nel primo quarto, portandosi avanti 16-13.

Nel secondo quarto i rossoblu iniziano a prendere in mano la partita, grazie alle iniziative di Casoni, Bianchi e Sabia, che portano la Virtus fino al +7, salvo poi subire il rientro sul finire del quarto del Costone, che si riporta sul 29-33 con il quale le squadre tornano negli spogliatoi.

I rossoblu tornano in campo dopo l’intervallo con la giusta convinzione, toccando la doppia cifra di vantaggio e controllando la partita, senza però riuscire a chiuderla, con i ragazzi di coach Braccagni capaci di rimanere a contatto grazie anche ai viaggi in lunetta.

Nel quarto periodo, con il Costone tornato a -8, è Olleia a caricarsi la squadra sulle spalle, portando i virtussini sul +10, 55-65 a due minuti dalla fine. In questo momento però, con la partita che si stava avviando verso la sirena finale con la Virtus in controllo, si accende Panichi, che segna 7 punti in fila che riportano i suoi sul -3 a meno di un minuto dalla fine, con i padroni di casa che hanno vanificato l’azione del potenziale pareggio pestando la linea di fondo e regalando il pallone ai rossoblu, che con un 4/4 dalla lunetta di un chirurgico Imbrò chiudono la partita sul 62-69.

Domenica alle 18.30 a Grosseto i rossoblu affronteranno la Gea nell’ultimo turno di Coppa Toscana. Una vittoria, a prescindere dal risultato del Costone contro il Colle Basket, regalerebbe ai ragazzi di coach Tozzi il primo posto nel girone ed il passaggio del turno.