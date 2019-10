Binella: “La Mens Sana è pronta all’esordio”

Tutte le informazioni su biglietti e apertura dell’impianto

SIENA. La Mens Sana Basketball è pronta all’esordio: domenica prossima, 13 ottobre, alle ore 18 sul parquet del Palaestra prima giornata del campionato di Promozione contro Atletica Castello. E’ tutto pronto dal punto di vista organizzativo per questa nuova avventura biancoverde, la squadra ultima questa sera la preparazione con l’ultimo allenamento di rifinitura.

“Veniamo da un mese di lavoro molto intenso – commenta il coach Pierfrancesco Binella -, un mese che la squadra ha affrontato con grande attenzione. Abbiamo un mix di giocatori esperti e che arrivano dal settore giovanile, riteniamo di aver fatto un discreto lavoro sia tecnico che tattico. Ci sono insidie legate al non conoscere molto l’avversario, alle legittime aspettative e poi immaginiamo che ci sia un pubblico numeroso rapportato alla categoria. Gli obiettivi sono quelli di fare risultati positivi, abbiamo le giuste ambizioni e giochiamo il campionato per vincerlo”.

La Polisportiva Mens Sana ha deciso di prolungare la campagna di adesione “Per la maglia”, che sta proseguendo con numeri positivi (sono già state staccate oltre duecento tessere): sarà possibile sottoscrivere la tessera anche nella giornata di domenica 13 ottobre presso la segreteria della società dalle ore 16.30 alle ore 19. Chi deve ritirare la tessera definitiva, potrà farlo nel medesimo orario. La biglietteria per la partita Mens Sana – Atletica Castello sarà aperta sempre domenica 13 ottobre dalle ore 16,30 alle ore 19: i biglietti si potranno fare presso gli uffici della segreteria della Polisportiva e non presso le tradizionali “finestrelle” del palazzetto. Per quanto riguarda gli Under 21, che entreranno gratis, sarà comunque necessario recarsi in biglietteria con un documento d’identità e ritirare il tagliando omaggio. Il Palaestra sarà aperto dalle ore 17. Nella giornata di domani, sabato 12 ottobre, la segreteria rimarrà chiusa e non sarà dunque possibile acquistare tessere della campagna “Per la maglia” oppure effettuare la sostituzione delle tessera momentanea con quella definitiva.